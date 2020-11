Ben jij een echt modemeisje? Als de volgende 12 dingen waardoor je weet dat je goed gekleed bent je bekend in de oren klinken, dan is het antwoord ja. Overigens ook als de helft bij jou van toepassing is, ben je stijlvoller dan je denkt.

Je hoeft niet veel geld uit te geven om een statement te maken. Jouw geoefend oog pikt zowel bij een tweedehands winkel als in de P.C. de juiste items. Je vrienden en familie vragen om samen te gaan winkelen als ze een speciaal event hebben. Mensen kijken naar jouw Instagram #OOTD posts voor inspiratie. Je krijgt wekelijks en niet 3 keer per jaar een compliment over je outfit. Zelfs als je het gevoel hebt dat je niets hebt om aan te trekken weet je van niets iets te maken. Je vriendinnen vragen je regelmatig waar je iets gekocht hebt en kopen dan precies hetzelfde. Als je kijkt naar foto’s van jezelf van 3 maanden terug of 3 jaar geleden vind je je look nog altijd leuk. Op straat word je vaak door vrouwen aangesproken met de vraag waar je dat kledingstuk hebt gekocht. Je kunt jouw stijl bondig in 3 woorden omschrijven. Familie en vrienden denken dat je ‘onmogelijk’ bent om voor te winkelen, omdat je smaak zeer specifiek is. Je hebt nooit het gevoel dat je over of under dressed of vreemd gekleed bent voor een gelegenheid. Je hebt altijd elk kledingstuk, van trenchcoat tot pumps, dat staat op elk ‘must-have’ lijstje.

Foto: Jang HanSum