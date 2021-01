Mode onderneemster en het krijgen van een hypotheek?

Ben jij een ondernemer in de fashion branche? En wil je wilt hoe je een hypotheek kunt krijgen voor bijvoorbeeld het aanschaffen van een pand? Of wil je juist een hypotheek afsluiten voor het opzetten van een eigen kledinglijn? Een hypotheek afsluiten als zzp’er gaat net iets anders en wil jij hier alles over weten? Lees dan snel verder, want in dit artikel leggen wij je uit hoe het zit als je een mode onderneemster bent en een hypotheek wilt krijgen.

Inzicht in cijfers

Als je een hypotheek wilt afsluiten is het natuurlijk belangrijk dat je weet hoeveel je verdient. Als je in loondienst bent, kun je dit makkelijk zien, maar als je ondernemer bent kan dit complexer zijn. Je moet dus de cijfers van je onderneming goed en overzichtelijk hebben. De bank kijkt naar de winst, solvabiliteit en liquiditeit bij het aanvragen van een hypotheek. Maar wat houdt dit precies in. De winst houdt de nettowinst van je onderneming in, ook wel de winst voor belastingen genoemd. Hierbij wordt gekeken naar de jaarcijfers van je onderneming van de afgelopen drie jaar. Daarnaast kijkt de bank naar solvabiliteit, dit is simpelweg of je wel een groot genoeg eigen vermogen hebt. Liquiditeit houdt kort gezegd in dat je niet meer schulden dan geld op je bankrekening hebt. Dit kun je allemaal gemakkelijk berekenen. Solvabiliteit bereken je bijvoorbeeld door je eigen vermogen te delen door het totale vermogen. Dit mag niet hoger zijn dan 0,25 en moet je eigen vermogen de afgelopen jaren positief zijn.

Een advies gesprek

Het is logisch als dit nogal onduidelijk is en je hierbij hulp kunt gebruiken. Je kunt er dan voor kiezen om een hypotheekadviesgesprek aan te vragen. Het aanvragen van een hypotheek als je zzp’er bent gaat nu eenmaal wat anders. Dus als je het proces van een hypotheek aanvragen uitgelegd wilt krijgen, je inkomen wilt beoordelen en wilt weten hoe het zit als je pas een jaar zzp’er bent, dan is het verstandig om hulp te zoeken bij een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is. Als je zelf eerst een globaal beeld wilt krijgen van je hypotheek, dan kun je online slimme rekentools gebruiken bij een hypotheek berekenen.

Zzp’ers en banken

Sommige banken hebben speciale gunstige voorwaarden voor zzp’ers. Zo zijn er banken die bijvoorbeeld alleen naar het laatste jaar kijken voor de nettowinst van een onderneming. Als precies het laatste jaar positief voor jouw onderneming heeft uitgepakt, dan kan dit natuurlijk in je voordeel werken bij het aanvragen van een hypotheek. Verder verschillen de voorwaarden voor zzp’ers heel erg per bank. Dit kan vaak tonnen schelen! Het is daarom erg belangrijk dat je goed onderzoekt wat de opties zijn, zodat je de beste hypotheek voor jou afsluit. Als je door de bomen het bos niet meer ziet, is het verstandig hier hulp bij in te schakelen.

Kortom, laat je goed voorlichten en denk goed na voordat je een hypotheek afsluit. Dit is namelijk een erg belangrijke beslissing. Bovendien kan het natuurlijk erg mooie dingen brengen en ervoor zorgen dat jouw modebedrijf nog meer groeit.