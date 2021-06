De zithoek een make-over geven doe je zo

De zithoek is misschien wel de plek waar je de meeste tijd met je dierbaren doorbrengt. Gezellig met je man, vriend, gezin, familie en vrienden voor de tv of gewoon even gezellig borrelen. Doordat je hier zoveel tijd doorbrengt wil je natuurlijk ook dat het er leuk uitziet, maar bovenal sfeervol is. Toch kun je dit ook makkelijk toevoegen aan jouw interieur door een aantal aanpassingen door te voeren. Dit lijkt misschien dan moeilijker dan het in werkelijkheid is. Ben je benieuwd? Lees dan snel verder voor een aantal handige tips.

Nieuwe accessoires

Je kunt natuurlijk eerst klein beginnen en dit doe je dan bij de accessoires en decoratie in je zithoek. Denk bijvoorbeeld aan leuke foto’s en andere persoonlijke elementen. Dit is erg leuk om in de zithoek een plekje te geven, aangezien je het hiermee persoonlijk maakt. Je maakt de zithoek uniek en dit zorgt voor sfeer. Het is belangrijk om te spelen met kleuren en materialen en te kijken wat jij mooi vindt en bij je past, dat is tenslotte het belangrijkste. Kijk dan bijvoorbeeld ook eens naar materialen waar je nog niet eerder naar hebt gekeken, zoals fluweel. Zachte stoffen stralen namelijk warmte uit en zorgen al snel voor een gezellige sfeer in de zithoek.

Nieuwe meubels

Naast het veranderen of toevoegen van de accessoires kun je er ook voor kiezen om nieuwe meubels aan je interieur toe te voegen. Denk bijvoorbeeld aan een nieuw tv dressoir, hier zit je toch vaak naar te kijken aangezien de tv erop staat. Door een nieuw tv dressoir te kopen, kan je hele zithoek een nieuwe uitstraling krijgen en dit kan erg verfrissend werken. Naast een tv dressoir zijn er natuurlijk nog meer meubels van vidaXL die een plekje in jouw zithoek kunnen krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de bank en stoel(en), hier zit je waarschijnlijk regelmatig op en dan is het wel zo fijn om voor een lekkere bank te gaan. Het is hierbij belangrijk dat de bank goed zit, maar ook dat de bank er leuk en uitnodigend uitziet. Dit klinkt misschien wat gek, maar een hele strakke bank ziet er minder uitnodigend uit en creëert dan ook geen sfeer.

Kortom, de meubels die in de zithoek staan zijn natuurlijk erg belangrijk van de gehele uitstraling en sfeer van de zithoek. Daarnaast kan het geheel helemaal worden afgemaakt door middel van leuke accessoires. De materialen van de meubels en accessoires zijn hierbij ook bepalend. Hierbij is het voornamelijk belangrijk om dicht bij je eigen stijl te blijven.