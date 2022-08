Dit zijn musthaves voor in je schoenencollectie

Schoenen maken je outfit helemaal af en zijn daardoor erg belangrijk voor een leuke outfit. Daarnaast moeten schoenen ook nog eens comfortabel zitten en voorzien zijn van een goed voetbed. Op deze manier kun je lang met je schoenen doen en ze ook vaak dragen. Ook dit jaar zijn er weer een aantal trends op het gebied van schoenen en in dit artikel vertellen we je dan ook wat de musthaves zijn voor in je schoenencollectie. Ben je benieuwd? Lees dan snel verder.

Miu miu schoenen

Ten eerste zijn schoenen van Miu Miu dit jaar erg trendy en hip en hierdoor zeker een musthave om aan jouw schoenencollectie toe te voegen. Miu Miu is Prada’s jongere zusje en laat een meer kleurrijke en rebelse stijl zijn. Deze stijl is dan ook terug te zien in de Miu Miu schoenen, waarbij stoere leren laarzen bijvoorbeeld altijd te vinden zijn in de collectie. Dit is dan ook een musthave voor in je kast. Zowel in de zomer als in de winter zijn stoere leren laarzen bij veel outfits te combineren. Denk bijvoorbeeld aan een leuk jurkje in de zomer of juist een jeans in combinatie met een trui voor de koude dagen.

Stuart Weitzman schoenen

Naast dat Miu Miu erg fan is van stoere zwarte leren laarzen heeft Stuart Weitzman schoenen er ook een tal van in de collectie. Het merk produceert luxe schoenen van echt leer. Hierdoor gaan je schoenen niet alleen langer mee, maar zitten te ook veel comfortabeler. De schoen vormt zich na verloop van tijd namelijk naar je voet, waardoor je de perfecte pasvorm zult ervaren.

Kortom, stoere leren laarzen zijn zeker een musthave voor in je schoenencollectie. Miu Miu en Stuart Weitzman hebben kwalitatieve laarzen in de collectie waar je veel plezier van zult hebben.