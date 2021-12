Een maatje meer is ook hip

Ben jij zo’n prachtige vrouw met een maatje meer? Dan zijn er ook voor jou genoeg mogelijkheden om je hip en trendy te kleden. De mode-industrie richt zich tegenwoordig veel meer op vrouwen met een maatje meer, maar toch kan het voor sommige dames nog best lastig zijn om kleding te vinden die goed past bij hun figuur. Want, welke kledingstukken zijn eigenlijk hip en geschikt voor volslanke dames? Lees snel verder om te weten te komen welke hippe kledingstukken trendy en mooi zijn voor jouw lichaam met een maatje mee of neem een kijkje op Happy Size.

Jurkjes

Jurkjes zijn altijd leuk en een heel goed idee voor vrouwen met een maatje meer. Wel is het belangrijk dat je een jurkje kiest dat past bij jouw volslanke lichaam. Meestal is een jurk met een smalle taille een minder goed idee voor plus size vrouwen, maar daarentegen zijn A-lijn jurken vaak wel een goede match. Dit soort jurken zijn smal aan de bovenkant en lopen naar onderen steeds wijder toe. A-lijn jurken camoufleren brede heupen en leggen juist meer accent op de borsten. Deze jurken zijn verkrijgbaar in dé modekleuren van deze winter, zoals bruintinten en wit, en daarnaast worden de A-lijn jurken ook regelmatig van stoffen met toffe prints gemaakt.

Lange vesten

Lange vesten zijn lekker warm, gemakkelijk te combineren en perfect voor volslanke dames. Dit hippe kledingstuk is geschikt voor plus size vrouwen, omdat een lang vest de nadruk niet legt op de heupen. Lange vesten zijn verkrijgbaar in ontzettend veel trendy modelletjes. Zowel grof als fijn gebreide lange vesten zijn hip voor dit seizoen, maar ook vesten met bijvoorbeeld een kabelpatroon, zakken of een kraagje zijn een must voor je garderobe.

Jeans

Het kopen van een jeans kan vervelend zijn als je een maatje meer hebt, maar als je eenmaal een goede jeans hebt gevonden, kun je ‘m eindeloos matchen en allemaal hippe outfits creëren. Koop een high waist model en combineer de jeans met een paar toffe laarsjes met een klein hakje of met elegante pumps. Draag boven je jeans een wijdvallende top en maak het geheel af met een tof jasje van leer of een lang gebreid vest.

Deze kleuren passen het beste bij jouw plus size lichaam

Zwart is een kleur die altijd kan en is perfect om jouw curvy lichaam mooi tot zijn recht te laten komen. Naast zwart kun je er ook voor kiezen om opvallende kleuren te kiezen voor de lichaamsdelen waar je graag de aandacht op wil richten en onopvallende kleuren bij de lichaamsdelen die je het liefst zo min mogelijk wil laten opvallen. Stoffen met prints kunnen ook goed bij volle vrouwen, maar hou het classy en pas op met streepjes.

Mixen, matchen en setjes maken

Plan eens een avond of een middag vrij om verschillende looks uit te proberen. Je staat waarschijnlijk versteld van het aantal leuke setjes dat je kunt maken met de kleding die je al hebt. Je ziet zo ook meteen welke items je nog aan moet schaffen om je garderobe compleet en weer helemaal on trend te maken.