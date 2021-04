Een nep tattoo als aanvulling op je outfit

Altijd al gek geweest op tattoos? Vraag je je daarbij af op welke manier een neppe tattoo je outfit een flinke boost kan geven? Ben je ervan overtuigd dat dit alleen maar kan met een permanente tattoo? Dan heb je het mis, want ook een tijdelijke tattoo kan zorgen voor een upgrade van je gehele look. Op welke manieren dat mogelijk is en waar je hierbij zoal aan denken, valt te lezen in deze blog.

Het ontwerp ligt in jouw handen

Een nep tatoeage uitleent zich uitstekend voor een aanvulling op je outfit. Daar hoeft geen permanente tattoo aan te pas te komen. De fake tattoo wordt alsmaar populairder. Je kunt namelijk helemaal zelf de tattoo gaan ontwerpen. Op die manier laat je de tattoo perfect passen bij de kleding en de accessoires die je op dat moment draagt; geheel in jouw stijl. Alles ligt dus in jouw handen! Natuurlijk kun je ook kiezen uit al bestaande voorbeelden en deze bestellen; toch maakt dit het minder persoonlijk, zeker wanneer jij een uitgesproken smaak hebt.

Verschillende keuzes in het bestellen van een fake tattoo

Het ontwerpen van zo’n nep tattoo gaat heel eenvoudig. Er valt te kiezen uit kant-en-klare ontwerpen als je een design tegenkomt die je ontzettend aanspreekt en helemaal bij je past. Ook kun je bestaande ontwerpen gaan aanpassen als je bepaalde aspecten graag anders wil, bijvoorbeeld kleurencombinaties. Maar ook kun je je eigen idee uploaden en hierbij eventueel tekst bijvoegen. Welke manier je ook kiest, het belangrijkste is dat het ontwerp past bij de eigen smaak en persoonlijkheid. Hierdoor blijf je dichtbij jezelf en zal je je outfit op een positieve manier aanvullen. Nog geen idee waar je de tattoo zal plaatsen? Wat dacht je van een fake rug tattoo? Vooral in de zwoele zomermaanden komt deze dan extra goed uit.

Laat iets van jezelf terugkomen

De neppe tattoos zijn heel gemakkelijk te combineren met je kleding. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om dezelfde kleurtinten terug te laten komen in de tattoos. Hiermee zorg je voor de creatie van één geheel. Een andere tip is om iets van je interessegebieden in de tattoo te stoppen. Houd je bijvoorbeeld ontzettend van bloemen, dan is de keuze voor het ontwerp van een mooie roos een logische stap. Het zal de neppe tattoo alleen maar een extra boost geven wanneer je iets van jezelf terug laat komen. Bovendien weet jij als geen ander waar je van houdt en waar je waarde aan hecht. Dit is dus ook geheel zelf in te richten.

Support de (lokale) ondernemers

Bovendien zijn deze bedrijven en ondernemers je meer dan dankbaar wanneer jij een bestelling plaatst, of het nu gaat om een eigen ontwerp of een keuze uit een bestaand voorbeeld. In deze tijd kan het geen kwaad om (lokale) ondernemers te steunen en hen een hart onder de riem te steken. Op die manier houd jij een extra goed gevoel over aan de gekozen tattoo. Genoeg redenen dus om eens na te denken over de precieze invulling van zo’n neppe tatoeage, is het niet? Er is immers keuze en er zijn soorten genoeg! Ben jij er over uit hoe jouw toekomstige tijdelijke plaktattoo eruit komt te zien?