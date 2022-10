De inrichting van je woning kun je erg persoonlijk maken door er mooie en leuke herinneringen aan toe te voegen. Dit kun je doen door simpelweg fotolijstjes neer te zetten, maar er zijn nog zoveel andere manieren om mooie foto’s te verwerken in je interieur. In dit artikel vertellen we je alles over herinneringen verwerken in je interieur op een originele manier. Ben je benieuwd? Lees dan snel verder.

Een foto op canvas afdrukken

Ten eerste is het een erg leuk idee om een foto op canvas af te laten drukken. Je kunt van alles met een foto op canvas doen. Zo kun je een lege en saaie muur direct opvullen met een mooie foto op canvas. Denk hierbij aan een mooi familieportret, maar ook een mooie foto van een vakantiebestemming is een optie. Een foto op canvas wordt haarscherp afgedrukt met mooie kleuren, waardoor jouw foto nog mooier tot zijn recht komt. Daarnaast kun je kiezen voor standaard of mat canvas. Het standaard canvas is waterbestendig en krasvast, waardoor je het gemakkelijk schoon kunt maken. Daarnaast kun je het ook in vochtige ruimtes of zelfs buiten ophangen om je tuin op te fleuren.

Hexagon foto’s

Naast een foto op canvas laten afdrukken, kun je ook creatief aan de slag gaan met hexagon foto’s. Een hexagon foto is een zeshoekige foto, waardoor je gemakkelijk meerdere foto’s met elkaar kunt combineren en je je eigen kunstwerk kunt maken. De foto’s hebben een handig magnetisch ophangsysteem, waardoor je geen gaten in je muur hoeft te boren. Bovendien kun je door middel van dit ophangsysteem eindeloos combineren en uitbreiden. Wil je dus vaker afwisselen of gemakkelijk een leuke foto toevoegen aan je interieur? Dan is een hexagon fotocollage ideaal voor jou.

Vilt letters

Daarnaast kun je je interieur opfleuren met een mooie quote in vilt letters. Je kunt je eigen tekst in letters van vilt ophangen, waardoor je een dierbare herinnering kunt verwerken in je interieur. Is een specifieke zin of zijn een aantal woorden erg betekenisvol voor jou? Dan is dit perfect om te verwerken in vilt letters. Bovendien kun je ook de teksthoogte, het lettertype en de kleur zelf bepalen, zodat het bij jouw interieur past.

Kortom, wanneer je dierbare herinneringen wilt verwerken in jouw interieur kun je dit op diverse manieren doen. Denk hierbij aan een foto op canvas laten afdrukken of je eigen fotocollage maken door middel van hexagon foto’s. Wil je een betekenisvolle tekst in je interieur verwerken? Dan kun je dit gemakkelijk doen met vilt letters.