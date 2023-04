Hoe kies je de juiste jurk voor jouw lichaamstype?

Ben je op dit moment erg druk bezig met het shoppen van een nieuwe garderobe? Bijvoorbeeld omdat je de lentekriebels hebt gekregen of omdat je gewoon na een aantal jaar weer eens iets anders wilt? Dan ben je op dit moment vast en zeker ook erg druk op zoek naar een aantal leuke jurkjes die je aan je garderobe kunt toevoegen. Maar wat voor soort stijl past nu het beste bij je? En wat voor soort jurkje is eigenlijk het meest geschikt voor jouw lichaamstype? We hebben een paar handige tips alvast voor je op een rijtje gezet in dit artikel. Laat het shoppen dus maar beginnen!

Bekijk altijd goed wat voor soort lichaamstype je hebt

Voordat je investeert in een paar nieuwe jurkjes, is het een goed idee om als eerste te bepalen wat voor soort lichaamstype je precies hebt. Enkele bekende voorbeelden hiervan zijn een peer-, appel- en zandloperfiguur. Zorg er dus ook altijd voor dat het jurkje de mooiste delen van je lichaam goed benadrukt. Denk daarbij aan je buste, taille of heupen. Zo weet je zeker dat je een flatterend model in huis haalt en dat je je er goed en zelfverzekerd in voelt. Dat is natuurlijk het belangrijkste van alles als je een nieuwe garderobe gaat shoppen.

Doe online de nodige dosis inspiratie op, zodat je je eigen stijl beter kunt bepalen

En weet je al helemaal wat voor soort jurkje het beste bij je past? Dan is het ook een erg goed idee om verschillende stijlen even met elkaar te vergelijken. Misschien ga je graag voor felle en opvallende kleuren of een klassiek zwart jurkje. Misschien voeg je graag een jurkje aan je capsule collection toe of je zoekt naar een feestelijk model voor een bruiloft. Al met al is er dus enorm veel mogelijk op het gebied van het design van het jurkje. Heb je op dit moment al een bepaalde voorkeur op het gebied van de lengte, de pasvorm, de kleur of de print van het jurkje?

Probeer een aantal jurkjes uit in een winkel

Maar hoe weet je nu zeker dat een jurkje als gegoten zit? Heel simpel. Breng gewoon een keer een bezoek aan een winkel. Hier kun je meteen meerdere jurkjes aantrekken, zodat je ook weet wat wel en niet bij je past. Op deze manier vind je het ultieme jurkje voor jouw lichaamstype!