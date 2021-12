Hoe kleed je jezelf warm, maar ook trendy in de winter?

De koudere dagen komen steeds dichterbij en het is dan belangrijk om jezelf goed warm te houden. Wanneer je enige tijd buiten bent, wanneer je bijvoorbeeld even gaat wandelen, sporten of misschien wel werken, koel je snel af. Hierdoor is het belangrijk om je warm aan te kleden. Daarnaast wil je er natuurlijk ook nog leuk en trendy uitzien, maar hoe kun je dit combineren? Lees dan snel verder voor een aantal leuke tips hoe jij jezelf warm en trendy kunt kleden tijdens de koude dagen.

Warme voeten

Ten eerste is het erg belangrijk om je voeten warm te houden als je naar buiten gaat. Bij Van den Assem mode heb je keuze uit een breed scala aan schoenen, waardoor het soms moeilijk kan zijn om een keuze te maken. Hierbij is een dan fijn om te kiezen voor schoenen met een zachte en warme binnenkant. Steeds meer schoenen hebben namelijk een binnenkant van nep bont. Naast dat dit lekker warm is, is het ook nog eens trendy. Aan de bovenkant van je schoen zit namelijk een stukje nep bont wat een stukje uitsteekt. Dit is dan ook een erg leuk detail. Bovendien kun je ook dikke warme sokken in je schoenen dragen als je naar buiten gaat. Voornamelijk bij wat hogere laarzen zal niemand hier iets van zien en jij hebt het lekker warm. Wanneer je dan weer naar binnen gaat, kun je je voeten lekker warm houden met UGG pantoffels. Op deze manier heb je nooit meer last van koude voeten.

Een lange winterjas

Naast warme voeten wil je natuurlijk ook de rest van je lichaam goed warm houden als je naar buiten gaat. Dit doe je dan door een dikke jas, maar als je jezelf echt wilt beschermen tegen de kou kies je voor een lange en dikke winterjas. Een lange winterjas is deze winter dan ook helemaal in. En bij een lange winterjas bedoelen we een winterjas die bijna tot je enkels komt. Hierdoor ben je van top tot teen als het ware ingepakt en tegen de kou beschermt. Deze jas is verkrijgbaar is verschillende neutrale kleuren, zoals zwart, grijs en beige. Beige is tegenwoordig erg trendy, waardoor het leuk is om voor een lange beige winterjas te kiezen. Wanneer je dit combineert met bijvoorbeeld leuke laarzen is jouw outfit helemaal af. Een grote en vooral lange jas klinkt in eerste instantie misschien niet heel trendy, maar het is maar net wat het model en de kleur van de jas is. Uiteindelijk kun je het zelf stylen en combineren met leuke schoenen en accessoires, waardoor je het trendy kunt maken.

Een muts

Daarnaast is een muts ook erg leuk om op te doen. Een muts zie je de laatste jaren steeds voorbij komen. Voorheen waren het voornamelijk mannen die fan waren van mutsen, maar tegenwoordig hebben ook veel vrouwen een muts op. Naast dat het leuk staat, is het natuurlijk ook erg comfortabel. Je kunt je muts een stukje over je oren heen trekken waardoor je lekkere warme oren hebt en dit ziet er toch wat leuker uit dan altijd maar die capuchon van je jas opdoen. Wanneer je kiest voor een lange jas in een neutrale kleur is het leuk om je muts te laten matchen met je schoenen. Hebben je schoenen bijvoorbeeld rode details? Dan is het leuk om een rode muts op te doen. Bovendien is het ook nog eens erg praktisch. Een klein deel of zelfs niets van je haar is zichtbaar bij het dragen van een muts. Ideaal dus als je even een bad hair day hebt. Daarnaast kun je je haar ook juist leuk stijlen in combinatie met een muts als je wat langer haar hebt en er dus een deel onderuit komt.

Kortom, om jezelf warm en trendy aan te kleden heb je deze winter een paar essentials nodig. Ten eerste is het belangrijk om warme voeten te hebben en hiervoor kun je leuke enkellaarsjes of juist hoge laarzen aanschaffen. Wanneer je thuis bent kun je deze inwisselen voor heerlijke UGGS. Daarnaast is een lange jas, het liefst tot aan je enkels, helemaal trendy en natuurlijk lekker warm. Om je trendy winterse outfit dan af te maken kies je voor een leuke muts.