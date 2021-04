Inspiratie voor de beste basis make-up

Voor een verzorgde en natuurlijke look is een goede basis make-up heel belangrijk. Het hoeft helemaal niet zoveel tijd te kosten als je misschien denkt. Met de juiste producten van Estee Lauder kan jij elke dag verzorgd de deur uit. Naast producten van goede kwaliteit is het verstandig om te investeren in make-up borstels en sponsjes. Het aanbrengen van make-up met een make-up borstel of een sponsje zorgt voor een egaler effect. Bovendien hou je je handen schoon! Je gebruikt elke dag een hydraterende dagcrème om te voorkomen dat je huid uitdroogt. Ook als je een dagje geen make-up draagt, is het belangrijk dat je het aanbrengen van je dagcrème niet overslaat. Zo voorkom je een trekkend gevoel van je huid en droge plekken.

Starten met foundation

Na de dagcrème breng je al deppend Estée Lauder Double Wear foundation aan. Dit geeft je huid een egale kleur en camoufleert eventuele oneffenheden. Bij foundation is het de kunst dat je het zo aanbrengt dat het niet opvalt. Het is daarbij belangrijk dat je een kleur kiest die goed aansluit bij je eigen huidskleur. Gebruik een ademende foundation die voorkomt dat je poriën verstopt raken. Ben je in de zomer een stuk bruiner dan in de winter? Het kan zijn dat je in de zomer dan een andere kleur foundation nodig hebt. Doordat je van tevoren dagcrème aanbrengt, blijft je foundation beter zitten. Zo ontstaan er minder gauw droge stukken. Heb je veel last van roodheid of pukkeltjes? Gebruik dan voordat je de foundation aanbrengt een concealer. Hiermee werk je de ergste oneffenheden al weg. Breng de foundation aan met een kwast of een spons en richt je op een aantal gebieden in je gezicht: je voorhoofd, kin en wangen. Vanaf die plekken veeg je de foundation uit over de rest van je gezicht. Wil je je huid wat meer laten stralen, eindig dan met een beetje highlighter op je voorhoofd, jukbeenderen, neus en kin.

Aandacht voor je ogen

Bij een goede basis make-up mag je mascara en eyeliner niet vergeten. Je brengt eerst een eyeliner aan voordat je met je mascara aan de slag gaat. Gebruik je ook oogschaduw? Doe dit dan voordat je de eyeliner gebruikt. Perfect je eyeliner aanbrengen vergt nog wel wat oefening. Je brengt je eyeliner aan vanuit je binnenste ooghoek en je trekt de lijn door naar het midden. Vervolgens begin je in je buitenste ooghoek en trek je hier ook een lijn naar het midden. Beide lijnen laat je mooi op elkaar aansluiten. Mascara bouw je op in laagjes voor een nog beter resultaat. Hiervoor kan je verschillende soorten mascara’s gebruiken; een wimper verlengende mascara als basis en daarna een waterproof mascara.

Lippen om te zoenen

Scrub je lippen van tevoren zodat je geen velletjes ziet. Met een laagje poeder als basis blijft je lippenstift beter zitten. Lippenstift breng je heel precies aan met een concealerkwast.