Je outfit compleet maken met oorbellen: 3 inspirerende voorbeelden

Je outfit kun je natuurlijk leuk afstylen met verschillende accessoires, maar oorbellen moeten er in ieder geval zijn. Oorbellen zorgen er namelijk voor dat er iets extra’s gebeurd, waardoor je net het verschil kunt maken met jouw outfit. Maar hoe doe je dit? Er zijn namelijk zoveel verschillende oorbellen dat het moeilijk kan zijn om hier een keuze in te maken. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk dat je meerdere oorbellen met elkaar wilt combineren, maar welke kies je dan? Lees dan snel verder voor een aantal inspirerende voorbeelden als het gaat om oorbellen!

Statement oorbellen

Wanneer je je oorbellen wilt laten opvallen en je look helemaal wilt afmaken, kies je voor statement oorbellen. Dit zijn grote oorbellen met opvallende details. Deze oorbellen zijn er dan ook in verschillende vormen en maten, zowel in goud- als zilverkleurig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan grote gouden oorbellen met steentjes of oorhangers van resin. Op deze manier kun je een simpele zwarte outfit opfleuren door een paar mooie statement oorbellen toe te voegen. Je kunt de oorbellen zo groot, kleurrijk en opvallend kiezen als jij wilt.

Minimalistische oorbellen

Daarentegen kun je ook kiezen voor minimalistische oorbellen. Zoals de naam al doet vermoeden, zijn dit kleine en subtiele oorbellen. Vaak hebben deze oorbellen een simpel uiterlijk, maar door verschillende oorbellen te combineren, kun je een erg leuke look creëren. Dit zijn dan ook de perfecte oorbellen als je meerdere gaatjes hebt en juist houdt van het concept mix and match. Er zijn oneindig veel verschillende oorbellen en dus ook combinaties, waardoor je het helemaal aan jouw stijl kunt aanpassen. Zo kun je kiezen voor oorringen, knopjes of hangers en natuurlijk een combinatie hiervan maken. Bovendien kun je hiervan ook one piece oorbellen kopen. Dit wil zeggen dat de oorbellen per stuk worden verkocht, waardoor je nog meer kunt variëren.

Ear cuffs

Daarnaast is het erg leuk om ear cuffs toe te voegen om je outfit helemaal af te maken. Ear cuffs zijn oorbellen die je als het ware om je oorschelp klemt en daardoor wat hoger op je oor zitten. Dit is dus geen standaard oorbel, waardoor het zal opvallen en je je outfit net wat specialer maakt. Door een mooie ear cuff te kiezen die past bij de rest van jouw oorbellen en natuurlijk ook de rest van je outfit maak je je outfit helemaal compleet.