Voor iedereen is het fijn als je een aantal goede essentials in je kast hebt hangen. Deze essentials zijn immers makkelijk te combineren en hierdoor weet je altijd wat je aan kunt trekken. Door deze essentials met andere items te combineren kun je een leuke look creëren, maar wat zijn de kleding essentials voor mannen? In dit artikel vertellen we je daar alles over, lees dus snel verder!

Een basic overhemd

Ten eerst is het voor een man belangrijk om een basic overhemd in de kast te hebben hangen. Een overhemd kan namelijk op veel manieren en bij veel verschillende outfits gedragen worden. Een overhemd kun je dan ook precies voor jouw figuur en maat kopen. Zo kun je kiezen uit verschillende boordmaten voor een overhemd en deze gaan zelfs tot 6XL, dus ook voor de vollere man is het juiste overhemd te koop. Daarnaast zijn er overhemden te koop met korte mouwen van 7 centimeter en lange mouwen van 72 centimeter. Natuurlijk kun je de lange mouwen ook nog opstropen, wat een nonchalante uitstraling geeft. Zorg ervoor dat je in ieder geval overhemden van hemdvoorhem.nl in een aantal basiskleuren in je kast hebt hangen, zoals zwart, wit en beige. Hierdoor kun je eindeloos combineren.

Een goede trui

Daarnaast is een goede trui ook echt een essential voor in je kledingkast, helemaal nu de winter er weer aankomt. Een trui kun je ook over je overhemd dragen wat ideaal is voor de koudere dagen. Hierbij is de trui een extra laagje. Wanneer het wat minder koud is, kun je de trui natuurlijk ook zonder een overhemd, maar met een gewoon hemd dragen. Hierin zijn veel verschillende mogelijkheden. Zo kun je kiezen voor een gesloten trui met een ronde hals om over je overhemd te dragen, maar je kunt ook kiezen voor een trui met een capuchon als vrijetijdskleding. Een Hugo Boss trui voor heren is ook beschikbaar met een rits, waardoor je de trui ook open kunt dragen en er nog een leuk t-shirt onder kunt doen.

Kortom, wanneer we het hebben over de kleding essentials voor heren kunnen een aantal basic overhemden en truien niet ontbreken. Overhemden kun je zowel privé als zakelijk dragen en zijn er in veel verschillende soorten, maten en prints. Met een aantal basic zwarte, witte en beige overhemden zit je in ieder geval altijd goed. Hierbij kun je nog een goede trui combineren tijdens de koudere dagen.