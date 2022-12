Kledingstukken 3D printen, waar gaat het naartoe?

Duurzaamheid is een belangrijk thema geworden binnen veel organisaties. Bedrijven doen er alles aan om de hoeveelheid restafval die vrijkomt bij de productie van bijvoorbeeld kleding te minimaliseren. Daarnaast probeert men de ecologische voetafdruk te beperken, door te zoeken naar lokale leveranciers. Rokken, jurkjes en shirts hoeven op deze manier niet de halve wereld over te steken, alvorens ze in de winkel komen te liggen. Nieuw in de modewereld is het gebruik van een 3D printer. Wat is de toekomst van 3D printen in de mode industrie? Zullen we dit de komende jaren steeds vaker zien? Welke voordelen biedt het bedrijven?

Verschillende toepassingen van 3D printen

Binnen de modewereld kent 3D printen verschillende toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van deze relatief nieuwe technologie bij de productie van de zolen onder schoenen. Een voordeel van 3D printen is hierbij dat de zool precies op maat geproduceerd wordt; er hoeft niets weg te worden gegooid. Ook bij high fashion kiest men steeds vaker voor de toepassing van 3D printen. Een belangrijk voordeel van 3D printen binnen de modebranche zit in het feit, dat bedrijven hun collectie snel aan kunnen passen aan de laatste trends binnen de markt. Denk bijvoorbeeld aan een trendy bril, waarbij slechts kleine details in het digitale ontwerp hoeven worden aangepast om een volgend model uit te kunnen brengen.

In de toekomst zelf kleding printen

Nog wat verder richting de toekomst lijkt het op termijn zelfs mogelijk te zijn om zelf kleding te ontwerpen en dit te printen. Steeds meer particulieren schaffen nu al een relatief simpel model 3D printer aan, om daarmee te kunnen experimenteren. In de toekomst zullen deze particuliere modellen steeds geavanceerder worden. Het is dan enkel nog zaak om de software bij de printer te leren begrijpen, om je eerste eigen shirt of rok te kunnen ontwikkelen. Hoe leuk zou dat zijn?