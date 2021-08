Ben je op zoek naar een nieuwe hobby? Of heb je misschien wat meer tijd over en wil je deze leuk besteden? Dan ben je je waarschijnlijk al gaan oriënteren naar leuke bezigheden. Dit kan nog wel eens moeilijk zijn, aangezien er zoveel is en hoe weet je of iets bij jou past? Misschien heb je wel een aantal hobby’s geprobeerd, maar was dit nog geen succes. Lees dan snel verder voor een aantal leuke hobby’s ter inspiratie en wie weet zit hier wel jouw favoriete bezigheid tussen!

Diamond painting

Misschien heb je er wel eens van gehoord, want diamond painting wordt momenteel erg veel gedaan. Diamond painting is het plakken van steentjes volgens een bepaald patroon waardoor er uiteindelijk een mooi kunstwerk ontstaat. Hierdoor kun je altijd iets maken wat bij jou past en wat je mooi vindt, denk bijvoorbeeld aan dieren, stillevens of zelfs een eigen foto van je dierbaren. Bovendien heb je niet veel spullen nodig als je wilt beginnen met diamond painting, namelijk een canvas doek met patroon, steentjes en diamond painting accessoires, zoals een diamond painting pen, pincet en schudbakje. Het is dus niet nodig om veel geld te investeren in een nieuwe hobby als je kiest voor diamond painting.

Een instrument bespelen

Daarnaast kun je er natuurlijk ook voor kiezen om muzikaal aan de slag te gaan. Heb je bijvoorbeeld altijd al een instrument willen spelen, maar nooit de tijd ervoor genomen? Ga dat dan zeker nu doen, want je bent tenslotte nooit te oud om te leren. Bovendien heb je enorm veel keuze aan instrumenten en kun je het zo duur maken als je zelf wilt. Dit hangt namelijk af van het instrument en de eventuele lessen die je gaat nemen. Dus ga jij voor een gitaar, piano of blokfluit?

Spelletjes spelen

Bovendien hoef je natuurlijk niet alles te serieus te nemen en kun je ook gewoon spelletjes gaan spelen in je vrije tijd. Het hoeft dan ook niet altijd productief of leerzaam te zijn. Ontspan jij van een potje kaarten of monopoly? Dan is dit de perfecte hobby voor jou. Bovendien is het ook nog eens gezellig als je met familie of vrienden een spelletje kunt spelen.