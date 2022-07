Rij door 2022 in style

Nu het steeds lekkerder weer wordt, pakken steeds meer mensen de motor om een stukje te gaan rijden. Goede bescherming is hierbij natuurlijk belangrijk. Misschien hangt het oude motorpak in de kast en is deze nodig aan vervanging toe. Of ben je opzoek naar een nieuwe motorhelm. In dit artikel lees je wat een goed motorpak voor jou kan betekenen, zodat jij 2022 doorrijdt in style.

Aanschaf motor uitrusting

Goede bescherming op de motor is belangrijk. Een valpartij kan anders flink fout aflopen. Denk aan de aanschaf van een motorpak, motorlaarzen, handschoenen en een helm. Je hebt veel motorspeciaalzaken die deze producten aanbieden en uitgebreid advies kunnen geven wat betreft wensen en behoeftes. Voor dit artikel wordt Ten Kate als voorbeeld gebruikt. Ten Kate is een motorspeciaalzaak, die een uitgebreid assortiment heeft in motoruitrusting. Met verschillende merken zoals Scorpion, Macna, IXS, Dainese en Alpinestars, is er ruim aanbod in uitrusting artikelen. Naast de genoemde merken, heeft Ten Kate nog meer merken waaruit gekozen kan worden.

Met een fysiek bezoek kunnen de producten uiteraard gepast worden en wordt er geluisterd naar de verlangen van de klant. Hier wordt een advies op gebaseerd zodat de klant de juiste producten mee naar huis neemt.

De beste helmen

De helm is een belangrijk onderdeel van de uitrusting. Het beschermd immers het hoofd wanneer je van de motor valt. Er zijn veel verschillende motorhelmen, waaruit gekozen kan worden. Zo zijn er de integraalhelmen, hierbij is het volledige hoofd beschermd. Ook heb je de systeemhelmen, dit is een combinatie van de integraalhelm en de jethelm. Hierbij kan het mondstuk naar boven worden geklikt, waardoor de kin bloot komt te liggen. Het laatste type helm is de jethelm, deze lijkt op de helm van een straaljagerpiloot. Hierbij is er geen mondstuk aanwezig, waardoor de kin ten alle tijden bloot ligt. Het meest veilige type helm is de integraalhelm, het nadeel is hierbij wel dat het erg warm kan worden. Om te kunnen combineren is de systeemhelm zeer geschikt. Wanneer je advies wil op het gebied van motorhelmen, is een bezoek aan een speciaalzaak zeker een aanrader.

Om nogmaals te benadrukken, is het dragen van motoruitrusting belangrijk wanneer je een rondje gaat touren. Door goede research en het advies vanuit speciaalzaken, is het mogelijk om motoruitrusting naar eigen wensen aan te schaffen. Zo kan jij met het mooie weer rijden in stijl!