Tips voor het stijlvol dragen van een kimono

De kimono is een Japans kledingstuk dat veel traditionele waarde heeft. De afgelopen jaren is dit kledingstuk veel populairder geworden. De kimono heeft een elegante en loszittende pasvorm, wat hem niet alleen comfortabel maakt maar ook stijlvol. Het is een goede toevoeging aan iedere kledingkast. Of je er nu voor hebt gekozen om een echte kimono te dragen of een moderne versie hiervan, er zijn een aantal tips waar je rekening mee kunt houden om deze kimono dames stijlvol te dragen.

Het belang van een goede pasvorm

Om de kimono stijlvol te kunnen dragen is het van belang dat je de juiste kimono kiest voor jouw stijl en de gelegenheid waarvoor je de kimono wilt dragen. Kimono’s zijn er in verschillende stijlen, kleuren en patronen. Voor meer informatie hierover kan je terecht op de website www.the-twosisters.nl. De traditionele kimono is gemaakt van zijde, maar de modernere varianten komen in meerdere materialen. Denk er dus goed over na waar je kimono wilt dragen, wat je wilt uitstralen. Voor een stijlvolle uitstraling is een goede pasvorm van groot belang. Zorg ervoor dat de kimono goed past bij jouw lichaamstype.

Met simpele accessoires kom je al heel ver

Accessoires kunnen heel veel toevoegen aan een kimono outfit. Een mooie haarclip of een bijpassende tas kom je al heel ver mee. Mocht je de outfit geheel Japans willen houden kan je ervoor kiezen om een paar elegante geta, dit zijn Japanse houten slippers, toe te voegen aan de outfit. Let er wel op dat de accessoires goed passen bij de stijl en kleuren van je kimono. De hele look kun je afronden met subtiele en elegante make-up. Kies voor zachte kleuren die goed werken met je gezicht en de kleuren van de kimono. Draag je haar in een eenvoudige vlecht of updo om de kimono te laten stralen zonder afleiding.

Blijf de traditie en cultuur respecteren

Het blijft van belang dat je de culturele betekenis van de kimono blijft respecteren. De kimono speelt een belangrijke rol in de Japanse cultuur en is belangrijk in Japanse traditie. Draag de kimono met respect en vermijd het dragen ervan op ongepaste wijze. De kimono wordt beschreven als een kunstwerk op zichzelf. Ga zorgvuldig met de stijl, pasvorm en accessoires om. Deze traditionele outfit zal een stijlvolle en unieke toevoeging zijn aan je kledingkast. De kimono brengt een gevoel van elegantie met zich mee.