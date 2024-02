Van klassiek tot trendy: ontdek de nieuwste sieraden voor dames

De wereld van mode en sieraden verandert continu en dat is natuurlijk hartstikke leuk, want zo zijn er steeds nieuwe trends om van te houden of juist niet. Het leuke aan al die nieuwe trends is dat je zelf kunt kiezen wat wel en niet bij je past, maar dan moet je natuurlijk wel even weten wat die modetrends zijn en daar kan dit artikel je perfect bij helpen. Hier vind je alle trends en ontwikkelingen op het gebied van sieraden: van klassiek tot trendy!

Vintage vibes: een teruggooi naar het verleden

Mode is een cyclus, de dingen die 50 jaar geleden in de mode waren komen steeds weer opnieuw voorbij. En waar Dr. Martens in de jaren 2010 niet zo hot en happening waren, zagen we eind 2018 weer een gigantische boost in mensen die met geweldige veterlaarzen liepen. Zo is het bij sieraden natuurlijk niet anders: de throwbacks naar Y2K zijn al een tijdje trending en dat zal voorlopig ook nog zeker zo blijven. Sieraden met bloemen, smileys en felle kleuren blijven voorlopig nog hartstikke hip.

Statement pieces: wees niet bang om op te vallen

Haaks op het minimalisme staan de statement pieces, dit zijn sieraden die absoluut niet minimalistisch zijn. Dit zijn de sieraden die gelijk in het oog springen. Een ketting met een grote, kleurrijke hanger of een ring met een grote, opvallende edelsteen: je kan het zo gek niet bedenken of je kunt het aan een ketting hangen of op een ring zetten. Maar dat is net zo leuk: je creativiteit krijgt de volledige ruimte. Sieraden zijn een manier om te laten zien wie je bent en als jij een kleurrijk persoon bent, dan laat je dat natuurlijk ook zien met je sieraden!

Make it personal: zet je naam erop

Het personaliseren van sieraden is weer helemaal terug van weggeweest. Kettingen met je initialen of een gegraveerde zegelring: het is hartstikke hip en ook super persoonlijk. De mooiste sieraden zijn natuurlijk sieraden met een verhaal en hoe leuk is het als je de initialen van je partner, je ouders of je kinderen op je sieraden kunt laten zetten. Dat zijn de sieraden die voor altijd een speciaal plekje in je hart zullen hebben. Naast het graveren van je sieraden kun je ook kiezen voor een edelsteen met een speciale betekenis zoals een geboortesteen. Ook super mooi en persoonlijk!