Zo maak je bewuste kledingkeuzes

Je herkent het vast wel wanneer je een leuk topje ziet hangen voor een betaalbare prijs. Wanneer het binnen je budget is, hoef je er vaak niet eens lang over na te denken of je hebt het al in je handen. Je kunt er dan nog voor kiezen om een item te gaan passen, maar als je denkt dat je het wel past, ben je al snel geneigd om het gewoon af te rekenen bij de kassa. Wanneer het topje dan in je kast hangt, is het toch niet helemaal naar je zin en trek je het weinig aan. Dit is natuurlijk niet goed voor het milieu en je portemonnee. Het is daarom belangrijk om bewuste kledingkeuzes te maken en niet van alles zomaar te kopen. In dit artikel geven we je een aantal tips om bewuste kledingkeuzes te maken.

Koop kleding voor een eerlijke prijs

Ten eerste is het belangrijk dat je kleding koopt voor een eerlijke prijs. Kleding maken is een vakmanschap waar een bepaalde prijs bij hoort. Dit zijn vaak niet de laagste prijzen, waardoor het niet realistisch is om een shirt voor een paar euro te kopen. Een merk als So Good To Wear verkoopt kleding voor een eerlijke prijs, waarbij het productieproces van cashmere opnieuw is uitgevonden. Dit is een handgemaakt product, wat ieder product uniek maakt. Tegelijkertijd is het hierdoor erg kostbaar, maar wel de toekomst. Hierbij werken specialisten in een moderne werkomgeving aan een mooi en uniek product. Deze kledingstukken worden dan ook verkocht voor een eerlijke prijs.

Investeer in duurzame kleding

Daarnaast is het belangrijk om te investeren in duurzame kleding. Een shirtje kopen omdat het er leuk uitziet voor een speciaal event is een ‘no go’. Je wilt je kleding keer op keer kunnen dragen zonder dat het je verveelt. Hierdoor wil je ook dat je kleding lang meegaat en hiervoor heb je uiteraard duurzame kleding nodig. De kleding moet van kwaliteit zijn, waardoor je ook bewust kunt kiezen.

Kortom, wanneer je bewuste kledingkeuzes wilt maken, is het belangrijk dat je kijkt naar de lange termijn. Hierdoor zul je investeren in items die je vaker wilt dragen. Het is hierbij erg belangrijk dat een item van kwaliteit is gemaakt, zodat je het ook daadwerkelijk vaker kunt dragen. Hier hoort dan uiteraard ook een eerlijke prijs bij. Kwaliteit kost nu eenmaal geld en al helemaal als het gaat om specialisten die een vakmanschap uitoefenen. Kies dus bewust en investeer in duurzame kleding.