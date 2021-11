4 kledingtips waardoor hij zijn handen niet meer van je af kan houden

Ben je vastberaden om de man van je dromen voor je te winnen? Dan kun je jouw kledingkeuze (onbewust) perfect inzetten om dit doel te bereiken. Lees hieronder welke kledingitems je zonder twijfel in je kast moet hebben en kunt aantrekken zodat hij zijn handen niet meer van je kan afhouden en helemaal voor je gaat!

Vandaag is rood

Of het nu je eerste afspraakje met hem is of dat je hem al een aantal keer hebt ontmoet: je kunt er iedere keer weer voor kiezen om uit te pakken. Steeds even een stapje meer, waardoor zijn nieuwsgierigheid alsmaar wordt gewekt en aangesterkt. Heb je veel rode items in je kast hangen? Bingo. De kleur rood zorgt voor extra aantrekkingskracht: de man in kwestie wordt als het ware naar je toegezogen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een sexy rood topje of een strakke rode jurk. Maak het geheel af met wat rode lippenstift; succes gegarandeerd! Precies wat je nodig hebt voor een spannende date.

Chique uitstraling met een V-hals of kanten jurkje

In de wintermaanden is een topje wellicht wat te koud. Ben je een echte liefhebber van truien? Ook dat is mogelijk, alleen kies er dan wel eentje met een wat diepe uitsnede (bijvoorbeeld een trui met een V-hals). Hierdoor komt je decolleté mooi uit. En kies je toch voor dat jurkje, maar vind je rood iets te opvallend? Een zwart jurkje is ook een uitstekende keuze als het gaat om het verhogen van de spanning tussen jullie. Daarnaast kun je kiezen voor een jurk die gemaakt is van kant. Dit materiaal zorgt voor een extra chique en gewaagde uitstraling, waardoor hij alleen nog maar oog heeft voor jou.

De sleutel is zelfvertrouwen

Hoe meer huid er zichtbaar is, hoe beter. Een ander kledingitem waarmee je punten bij hem scoort, zijn topjes of truien waarbij een deel van je schouder bloot is (ofwel de off-shoulder).

Het belangrijkste is en blijft: draag je kleding met zelfvertrouwen. Als je je zeker voelt in de kleding die je draagt, dan kom je krachtig en zelfbewust over. Mannen vinden dit heel aantrekkelijk. Wees je er ook van bewust dat je vrouwelijke vormen extra goed uitkomen bij het uitkiezen van een geschikte en passende outfit: hier zijn mannen gevoelig voor. Als hij ziet dat jij het met allure de ruimte binnen wandelt, wedden dat hij niet alleen zijn ogen, maar ook zijn handen niet thuis kan houden?