Chique en veilig: de nieuwe generatie senioren alarmhorloges

Vroeger zag een alarmhorloge eruit als een ongemakkelijk groot horloge met een gigantische knop erop. Natuurlijk waren ze wel super veilig en heel erg handig voor senioren zodat ze snel om hulp konden vragen. Maar ze zagen er niet echt mooi uit. Gelukkig is de technologie momenteel zo ver gevorderd dat je voor veiligheid niets hoeft in te leveren op het gebied van stijl. In deze blog duiken we dieper in de wereld van het sos horloge, die niet alleen zorgen voor veiligheid, maar ook voor stijl. Wat wil je nog meer?

Altijd makkelijk toegang tot hulp

Het mooie aan een alarmhorloge is dat je overal en altijd toegang hebt tot hulp. Vaak zie je net dat je op de momenten dat je je telefoon nodig hebt, je ‘m niet bij de hand hebt. Als je gevallen bent of je niet goed voelt is het wel zo makkelijk dat je met een druk op de knop om hulp kunt vragen. Je alarm horloge senioren is een noodknop waarmee je heel makkelijk en snel om hulp kan vragen van de personen die je zelf aangeeft. Je kunt ervoor kiezen om je noodmelding door te sturen naar kinderen of kleinkinderen, maar je kunt er ook voor kiezen om je melding door te sturen naar een noodcentrale of zelfs naar een sleutelservice. Bij de sleutelservice komt iemand aan de deur om te kijken wat er aan de hand is. Zo kun je je altijd veilig voelen en hoef je je nooit meer zorgen te maken over wat je moet doen in een noodsituatie.

Een stijlvolle horloge die je leven kan redden

Misschien denk je, waarom zou ik een horloge dragen als ik ook een telefoon heb? Nou, het alarmhorloge zijn ook nog eens stijlvol en comfortabel om te dragen. Dit maakt het dus heel makkelijk om het horloge altijd om te houden. Je telefoon heb je vaak bij de hand, maar het kan ook gebeuren dat je even naar het toilet gaat en daar bijvoorbeeld niet goed wordt. Dan heb je je telefoon waarschijnlijk niet bij je, maar je horloge heb je wel om. Zo kom je nooit voor onverwachte situaties te staan. Je kunt beter vooraf zorgen dat je altijd veilig bent, dan achteraf spijt hebben omdat er iets is gebeurd dat voorkomen had kunnen worden met een alarmhorloge. Dat wil je natuurlijk niet op je geweten hebben. Kies voor veiligheid en ga voor een alarmhorloge!