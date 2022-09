De jeans: een broek met geschiedenis!

Waarschijnlijk is er geen enkele garderobekast waar geen jeans op de stapel broeken ligt. Onze spijkerbroek is zo casual geworden dat bijna iedereen er regelmatig een draagt. Logisch, want de jeans van tegenwoordig is zit lekker, kan tegen een stootje en past bij zo’n beetje elke kledingstijl. Bovendien is dit basis kledingstuk niet alleen maar in het klassieke blauw verkrijgbaar (wat overigens ook erg mooi is), maar in vele, prachtige tinten. Mocht jij nou een van die uitzonderingen zijn die nog geen jeans bezit, dan wordt het hoog tijd je eerste, monumentale exemplaar aan te schaffen! Wij vertellen je meer over de oorsprong van de jeans én geven je handige tips voor het onderhoud ervan.

Een gouden historie

De jeans heeft een lange en waardige geschiedenis. Het begon allemaal met de ‘gold diggers’ in Amerika. Voor dit zware werk had men goede kleding nodig. In 1873 kwamen Jacob David en Levi Strauss daarom met een ijzersterk ontwerp voor de goudzoekers: de jeans. Deze sterke werkbroek met klinknagels op de naden werd zo’n succes dat het vanaf 1920 ook als vrijetijdsbroek werd gedragen. Sindsdien heeft de klassieke jeans een hele ontwikkeling doorgemaakt. Dit kun je duidelijk zien op een infografiek met jeansgeschiedenis en feiten. Zo deed de eerste jeans zijn intrede in Nederland in de vijftiger jaren van de vorige eeuw.

Hoe onderhoud je jouw jeans

Om je jeans broek en andere items van spijkerstof zo lang mogelijk mooi te houden, moet je ze op de juiste manier onderhouden. Hieronder hebben we wat handige tips voor je op een rijtje gezet:

Heb je een nieuwe jeans gescoord? Leg hem, voordat je hem gaat dragen, een uurtje in koud water met een scheutje azijn. Dit zorgt voor verankering van de kleur. Bijkomend voordeel: je ziet meteen of de broek kleur afgeeft of niet.

Draai je jeans binnenstebuiten voordat je hem in de wasmachine stop. Was donkere kleuren met elkaar en lichte kleuren met elkaar.

Volg de aanwijzingen in het etiket op: meestal betekent dit dat je de jeans niet warmer dan 40 graden moet wassen.

Wassen en drogen in de droger is dé manier om je kleding te laten slijten. Was je jeans dan ook alleen wanneer het echt nodig is en stop hem liever niet in de droger. Tip: Om hem op te frissen kun je hem ook lekker in de wind hangen of in de badkamer als je aan het douchen bent. Spray hem eventueel in met wat droog wasmiddel.

Strijken is meestal niet nodig, zeker niet wanneer je de broek goed uitslaat en rechttrekt wanneer je hem te drogen hangt. Wil je hem toch strijken? Keer hem dan binnenstebuiten.

Is je jeans te ruim geworden? Was hem dan op hogere temperatuur en op een hoge centrifuge. Doe hem daarna in de droogtrommel op een heet programma. Laat hem na afloop in de droger afkoelen. Pas daarna vouw je hem op of trek je hem weer aan. Waarschijnlijk is hij nu een maatje kleiner geworden

Je jeans lijkt zo normaal. Maar eigenlijk is het dus een waardig en bijzonder item in je garderobe. Een broek met een gouden randje!