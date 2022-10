De winter komt steeds dichterbij. Het wordt al steeds kouder en het wordt eerder donker. Hierdoor zullen we steeds vaker en sneller een winterjas dragen. Hierbij is het dan natuurlijk wel leuk als je op de hoogte bent van de trends voor winterjassen als je een nieuwe winterjas wilt aanschaffen. Daarom vertellen we je in dit artikel de trends voor winterjassen voor aankomende winter. Ben je benieuwd? Lees dan snel verder.

Dames winterjassen

Als het gaat om een Dames Winterjas voor aankomende winter zien we een aantal opvallende trends terug. Zo is de oversized jas in meerdere modellen terug te zien. De jas valt dan wat breder en wat langer, wat een oversized look creëert. Ook de puffer jackets zien we dit jaar weer terug. Deze jassen zien erg natuurlijk erg stylish uit, maar zitten daarnaast ook nog eens comfortabel en zijn er warm. Als het gaat om de kleur is zwart altijd goed, maar daarnaast zien we ook lichtere tinten terug. Denk hierbij aan off-white en beige, maar ook licht roze. Wanneer je een opvallende jas wilt, is een jas met een print een goede optie. Ook dit jaar zien we prints als panterprint terug en pied-de-poule.

Heren winterjassen

Daarnaast zijn er op het gebied van Heren Winterjas ook een aantal trends dit jaar. Ook hierbij zien we een oversized jas vaker terug. Dit kan dan in de vorm van een puffer jack, wat een nonchalante look geeft. Een lange jas voor heren zien we deze winter ook vaker terugkomen. Wanneer je hier niet van houdt, zijn er gelukkig ook nog genoeg korte opties. Een opvallende trend is een jas zonder sluiting. Vorig jaar zagen we al steeds meer van deze jassen, maar dat zal dit jaar alleen maar meer worden. Deze jassen hebben dus geen rits, maar trek je hetzelfde aan als een trui. Doordat de jas geen rits aan de voorkant heeft, heeft de jas een andere uitstraling. Als we kijken naar de kleur van de winterjas voor heren, zien we vooral rustige kleuren terugkomen. Denk hierbij aan zwart, donkerblauw, grijs en groen.

Kortom, ook dit jaar zijn er weer een aantal opvallende trends als het gaat om winterjassen voor zowel dames als heren. De winterjassen hebben een oversized look, waarbij puffer jacks en lange jassen helemaal hip zijn. Bij vrouwen zijn er voornamelijk winterjassen in lichte tinten, terwijl dat heren winterjassen voornamelijk een donkere kleur hebben. Neem vooral een kijkje op de Protest Home pagina voor meer inspiratie om jouw winter look helemaal af te maken.