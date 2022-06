Deze bikini’s zijn een must voor de zomer!

Inmiddels is de zomer aangebroken en kunnen we weer veel zomerse dagen op het strand verwachten in Nederland. Dit is natuurlijk helemaal het geval wanneer je een heerlijke zomervakantie hebt geboekt naar een zonnig oord. Hiervoor heb je dan wel leuke en comfortabele bikini’s nodig, maar wat zijn nu echte musthaves voor de zomer? Lees dan snel verder voor inspiratie.

Badstof

Ten eerste zijn bikini’s van badstof dit jaar helemaal in. We kennen natuurlijk allemaal de standaard bikini’s, maar een bikini van badstof is dan echt even anders. Door het horizontale reliëf van badstof heeft de bikini gelijk een leuk patroon. Bovendien voelt dit erg zacht aan en zit het dus comfortabel. Deze bikini’s zijn verkrijgbaar in verschillende zomerse kleuren, zoals groen, blauw en oranje. In combinatie met een mooi v-shaped broekje, ook in badstof, ben je helemaal klaar om aan het strand of zwembad te gaan zonnen.

Strikdetail

Misschien heb je het al wel eens voorbij zien komen, maar deze zomer zijn bikini’s met een strikdetail ook helemaal hot. Op het eerste gezicht lijkt het een gewone triangelbikini, maar deze bikini heeft namelijk erg lange bandjes die je meerdere keren om je heen kunt doen voordat je ze vast strikt. Doordat de bandjes van deze bikini zo lang zijn, kun je de bikini op verschillende manieren dragen en de bandjes op verschillende manier strikken. Op deze manier kun je elke keer een andere look creëren met dezelfde bikini.

Accessoires

Tot slot kun je ook genoeg accessoires op een dagje naar het strand. Ook wanneer je alleen een bikini draagt kun je dit net dat beetje extra geven door bijvoorbeeld een belly chain. Dit is een ketting die je om je buik doet en verkrijgbaar in verschillende soorten. Zo kun je onder andere kiezen voor een belly chain met parels of een schepje in het zilver of goud. Daarnaast is het ook erg leuk om verschillende enkelbandjes te dragen. Zo is een enkelbandje in het zilver of goud erg mooi om te combineren met een gevlochten enkelbandje. Ook een enkelbandje met munten, schelpjes of springstones is erg populair.

Kortom, deze zomer kan een bikini in badstof en een bikini met een strikdetail niet ontbreken in jouw garderobe. Een bikini van badstof zorgt voor een leuk effect en zit ook nog eens erg comfortabel. Een bikini met strikdetail kun je op verschillende manieren dragen, waardoor je elke keer een nieuwe look kunt creëren. Bovendien kun je je strandoutfit helemaal afmaken met een belly chain en enkelbandjes.