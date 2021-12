Deze dingen mogen niet ontbreken in je huis

Thuis ben je omringd met allerlei spullen. Maar wat mag er nou écht niet ontbreken in je woning? We zetten drie dingen op een rij die je leven een stuk makkelijker, veiliger én comfortabeler maken – waaronder een slim alarmsysteem voor je huis.

1. Beveiliging

Smart producten

Niks is zo essentieel als de beveiliging van je huis. Tegenwoordig bestaan er allerlei slimme producten waarmee je je huis beter kunt beveiligen. Zoals een smart alarmsysteem, een slimme deurbel en een slimme beveiligingscamera’s. Wat deze producten met elkaar gemeen hebben is dat je ze makkelijk kunt bedienen via een app op je smartphone. Als het systeem onraad ruikt, dan krijg je dus direct een melding op je mobiel. Zo kun je snel ingrijpen als dat nodig is.

Stevig hang- en sluitwerk

Natuurlijk zijn er ook andere manieren waarop je je huis kunt beschermen tegen inbraak. Zo raadt de politie aan om je tuin en buitendeuren en goed te verlichten. En om de beveiliging van je voordeur te upgraden met een veiligheidsslot, een veiligheidscilinder en veiligheidsbeslag. Loop ook het hang- en sluitwerk op alle andere deuren, ramen en verdiepingen na. Oud hang- en sluitwerk kun je het beste vervangen met sloten die het SKG-keurmerk of het ‘V’-logo hebben.

2. Gereedschapskist

Niks vervelender dan zelf een fotolijstje willen ophangen en erachter komen dat je geen boormachine hebt. Of je bank willen monteren maar daar geen schroevendraaier voor in huis hebben. Zorg daarom dat je over een goed gevulde gereedschapskist beschikt. Zo kun je klusjes zelf klaren, zonder dat je daar iemand anders voor in hoeft te schakelen. Het gereedschap dat hier in ieder geval niet in mag ontbreken is een hamer, een schroefmachine of boormachine, een waterpomptang en een nijptang.

3. Voorraadkast

Stel: je moet onverwacht in quarantaine en kan dus niet meer langs de supermarkt om boodschappen te halen. Dan is het wel zo fijn als je een weekje vooruit kunt met wat je in huis hebt liggen. Begin daarom op tijd met het samenstellen van je voorraadkast zodat je altijd genoeg lekkers hebt om op terug te vallen. Ingrediënten die je bijna altijd wel in je voorraad kunt gebruiken zijn je favoriete kruiden en specerijen, pasta, rijst en granen, en benodigdheden voor bakken. Haal daarnaast ook voldoende blikken en potten met voedsel in huis. Denk aan tomatenblokjes, bonen, peulvruchten en geroosterde paprika’s. En vergeet ook de vriezer niet. Hier kun je prima bladerdeeg, tuinerwten, diepvriesfruit, spinazie en zelfbereide maaltijden in bewaren.