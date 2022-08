Dit effect heeft een goede nachtrust op je uiterlijk

Iedereen die wel eens in de spiegel heeft gekeken na een kort nachtje, weet het: slaaptekort is funest voor je uiterlijk. Een mens heeft elke nacht ongeveer acht uur slaap nodig. Grofweg kun je stellen dat de hoeveelheid slaap ergens tussen de zeven en negen uur zou moeten liggen. Weliswaar is het denkbaar dat je jezelf nog prima voelt als het in plaats daarvan eens vier of zes uur is geweest, maar pas op! Je pleegt daarmee roofbouw op je eigen lichaam, want er was dan niet voldoende tijd voor herstel. Als dit vaker gebeurt, tast het je gezondheid aan. De uiterlijke kenmerken zijn in dat geval slechts de eerste symptomen.

Het belang van een goed bed

Door veel mensen wordt het belang van een goed bed onderschat. Wie zich echter realiseert dat we een derde van ons leven in bed doorbrengen, beseft hoe belangrijk de kwaliteit van een bed is. Ook al omdat de slaapfase de enige fase in het etmaal is waarin ons lichaam zich herstelt en prepareert voor de volgende dag. Tijd voor een nieuw bed? De mogelijkheid om boxsprings met korting aan te schaffen, biedt volop kansen. Maar houdt altijd het uiteindelijke doel goed voor ogen. Het doel is niet een zo voordelig mogelijk bed aanschaffen, het doel is een kwaliteitsbed te scoren dat geheel voldoet aan jouw wensen. Dat je dan ook nog eens een leuke korting krijgt, is meegenomen.

De juiste topper

Een topper wordt ook wel topdekmatras genoemd. Het is de bovenste laag van je boxspringsysteem, feitelijk dus het matras waarop je ligt. Dankzij de topper lig je extra comfortabel, maar voordat je een keuze gaat maken uit de vele toppers met korting, is het wel zaak om te weten wat de specifieke eigenschappen van de verschillende materialen zijn. Ze zijn er bijvoorbeeld van koudschuim (goede ondersteuning en ventilatie), traagschuim (neemt de warmte van je eigen lichaam aan) en latex (een natuurlijk product, maar minder goed ventilerend). Voor een tweepersoons elektrisch verstelbaar bed zijn er de zogenoemde splittoppers.

Het uiterlijk van je nieuwe bed

Laat je niet te veel leiden door het uiterlijk van je nieuwe bed. Natuurlijk is het belangrijk dat het bed goed past in het geheel, maar dat is zeker niet het allerbelangrijkste. Als je een goed bed gevonden hebt, kun je daar ook je interieur op aanpassen. Ligcomfort prefereert altijd!