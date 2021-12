Dit zijn dé broeken van winter 2021

Iedereen heeft natuurlijk een goede jeans en zijn of haar kast hangen. Een broek wordt dan ook veel gedragen in Nederland. Het zit bovendien comfortabel en ziet er leuk uit. Doordat broeken zoveel gedragen worden is het ook leuk om de trends op het gebied van bijvoorbeeld te volgen. In dit artikel zullen we je daar een handje bij helpen en behandelen de trends op het gebied van broeken van winter 2021. Ben je benieuwd? Lees dan snel verder.

Wijde jeans

Zoals gezegd is een goede jeans altijd goed om in je kast te hebben. Een jeans kun je dan ook voor iedere gelegenheid dragen. Het ligt er maar net aan hoe je je jeans gaat stijlen. Zo kun je het dan ook met alles combineren. Ook dit jaar zien we een jeans weer terug in de trends. In het speciaal een wijde jeans, denk hierbij aan een flared jeans of een straight leg jeans. Bij een flared jeans zullen de broekpijpen steeds wijder uitlopen, wat een erg leuk effect geeft. Een straight leg jeans, zoals het woord al zegt, is een jeans waarbij de pijpen recht naar beneden lopen en dan ook wat wijder vallen. Dit kan een erg stoere en nonchalante look geven aan je outfit. Bij Anna van Toor kun je terecht om bij modellen te passen of om natuurlijk een kijkje te nemen op de website naar verschillende wijde jeans. Deze wijde jeans zie je dan ook veel terug met scheuren en gaten, wat de look extra stoer en nonchalant maakt. Als je voor een chique outfit wilt gaan, is het aan te raden om te kiezen voor een flared jeans zonder gaten of scheuren.

Kies een witte broek

Deze winter is de kleur wit helemaal in en dan ook zeker op het gebied van broeken. Het is hierbij zeker een trend om te kiezen voor wit op wit. Dit wil zeggen dat je een witte top draagt met een witte broek of bijvoorbeeld een witte jas in combinatie met een witte broek. Deze witte broeken kunnen van allerlei verschillende soorten materialen zijn, zo kun je dus ook kiezen voor een witte jeans. La Fee Maraboutee kleding heeft bijvoorbeeld een witte paperbag broek in corduroy in haar collectie. Bij een paperbag broek zit bovenaan vaak een strik of sluiting waardoor je de broek bij je taille wat strakker kunt aantrekken en er daarna een bolling ontstaat bij je billen. Hierdoor krijgt je lichaam als het ware meer volume. Verder loopt een paperbag broek vaak recht naar beneden om je lichaam te accentueren. De paperbag broek van La Fee Maraboutee is dus van corduroy gemaakt. Dit is een geribbeld stof in fluweel. Deze stof zien we dan de laatste jaren ook steeds vaker terugkomen in verschillende kledingitems.

De pantalon

De pantalon is dit jaar ook weer helemaal terug. Dit is over het algemeen een nette broek, maar kan ook zeker leuk gesteld worden in het dagelijks leven. Voorheen was het dan ook een broek die je voornamelijk aandeed naar je werk, maar dat is tegenwoordig niet meer zo. De pantalon wordt bijvoorbeeld gestyled met een leuke grote trui om het een casual look te geven. De basic zwarte pantalon is dan ook zeker een musthave voor de winter van 2021. Bovendien kun je deze broek dan ook dragen naar je werk met een mooie nette blouse om het een zakelijke uitstraling te geven. De pantalon is dus op erg veel verschillende manieren te stylen en hierdoor voor verschillende gelegenheden geschikt.

Kortom, deze winter is het zeker een goed idee om je jeans weer uit de kast te halen of om juist een nieuwe aan te schaffen. Deze winter zien we dan ook voornamelijk wijde jeans terugkomen, denk hierbij aan een straight leg jeans met rechte pijpen. Verder zul je vaak witte broeken terug zien komen dit jaar en dit wordt dan gecombineerd met witte tops en jassen om de look helemaal af te maken. Dit zal zorgen een zeer chique uitstraling. Verder is de pantalon weer helemaal terug van weggeweest. Deze ultimate basic kun je voor iedere gelegenheid dragen. Het ligt er maar net aan hoe je het combineert, dus probeer vooral veel uit.