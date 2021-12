Dit zijn de modetrends voor de winter van 2021

Inmiddels is het volop winter. Dit merk je aan alles, de dagen worden steeds korter en het weer wordt steeds kouder. Hierbij wil je je natuurlijk warm kleden tegen de kou, maar er daarnaast ook nog leuk en fashionable uitzien. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Je ziet er namelijk al snel helemaal ingepakt uit en dit is nu niet echt super trendy. Daarom helpen we je in dit artikel met het maken van trendy keuzes voor de winter van 2021. Ben je benieuwd? Lees dan snel verder.

Ribgebreide truien

In de winter draag je natuurlijk veel truien om je warm te houden. Dit kunnen hele basic truien zijn, maar je kunt ook kiezen voor truien die net wat spannender zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld truien met een ribgebreid patroon. Smashed Lemon dameskleding heeft genoeg van deze truien in haar assortiment. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een leuke beige of groene ribgebreide trui met een warme col, hierdoor zul je het zeker niet meer koud hebben in de winter. Bovendien kun je deze truien natuurlijk met veel verschillende opties combineren. Denk bijvoorbeeld aan een leuke leren broek of een mooie losvallende rok. Deze ribgebreide truien heb je dan ook in veel verschillende soorten en maten, zo kun je ook kiezen voor een mooie sweaterdress in een ribgebreid patroon. Deze kun je gemakkelijk combineren met een panty en leuke leren laarsjes.

Printjes

Naast ribgebreide truien zijn truien, en andere kledingstukken, met printjes ook helemaal in deze winter. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een blouse met een bloemetjes of ruitpatroon. Je kunt ervoor kiezen om dit te combineren met een simpele jeans of juist uit te pakken door te kiezen voor een broek of rok met hetzelfde patroon. Op deze manier creëer je een two-piece set, wat ook zeker van trend is deze winter. Daarnaast zijn verschillende items met dierenprintjes dit jaar ook nog steeds een trend. Hierbij zien we veel variaties op de panterprint terug. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een mooie bruine trui met ballonmouwen en een stippenpatroon. Daarnaast zie je erg veel printjes terug bij bloesjes, waar je natuurlijk eindeloos mee kunt combineren.

Vestjes

Ook dit jaar komt het dragen van vestjes weer helemaal terug. Voorheen werd dit misschien gezien als oudbollig of tuttig, maar dat is zeker voorbij. Steeds meer merken gaan weer vestjes verkopen en dit wordt dan ook op verschillende manieren gestyled. Zo kun je een vestje dragen over een mooie lange jurk, zo houd je jezelf lekker warm tijdens de koude dagen. Daarnaast is het ook erg leuk om een vestje gewoon over een top en op een jeans te dragen. Op deze manier kun je je outfit een klassieke touch geven, maar is het zeker niet tuttig. By-Bar heeft ontzettend veel vestjes in de collectie in verschillende kleuren en materialen. Tegenwoordig wordt een vestjes ook wat spannender gemaakt door middel van opvallende knopen. Zo hebben sommige vestjes grote stenen als knopen.

Leren rokken

Tot slot, zijn leren rokken ook zeker een trend die we in de winter van 2021 vaak terugzien. Naast dat een leren broek warmer is dan een katoenen rok, kun je een leren rok ook op verschillende manieren stylen. Een leren rok is bijvoorbeeld erg leuk in combinatie met een grote warme trui, een panty en laarsjes, maar daarnaast kun je een leren rok ook dragen tijdens een feestelijke gelegenheid. De kerstdagen komen er natuurlijk bijna weer aan en dan is een leren rok zeker een goede optie. Een leren rok in combinatie met een mooie chique blouse en je bent helemaal klaar voor de feestdagen. Hierdoor is een leren rok ook zeker een essential om in je kast te hebben deze winter.

Kortom wil je jezelf warm houden, maar er tegelijkertijd ook fashionable uitzien deze winter? Dan zit je helemaal goed als je een ribgebreide trui, blouses met veel verschillende printjes, vestjes en een leren rok in je kast hebt hangen. Op deze manier kun je veel verschillende stijlen dragen en ben je klaar voor elke gelegenheid, zo ook de feestdagen. Probeer dan ook vooral dingen uit en kijk wat bij jouw stijl past. Het is tenslotte belangrijk dat jij je comfortabel voelt in je eigen kleding.