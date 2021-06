Doe jij mee aan de witte sneakers hype?

Ladies, ik denk dat we het er allemaal wel over eens zijn dat een paar witte sneakers onmisbaar is op ons must-have lijstje. Witte sneakers passen namelijk bij zowat elke outfit, van denim tot zomerjurkjes tot sportkleding. Investeren in een paar goede sneakers om de luxe van comfort en stijl te combineren, is dus een goed idee!

Hoe combineer je best witte sneakers?

Wat zo leuk is aan witte sneakers? De eindeloze combinaties die je ermee kan maken natuurlijk! Ze passen letterlijk bij elke outfit en zorgen voor een heerlijk frisse look. Zo kun je witte sneakers voor dames combineren met een mantelpakje, een jeans of een jurkje. Het model van je sneaker bepaalt vaak ook je totale look. Of je nu voor chique, casual, casual-chique, elegant of sportief gaat, je kan echt niet missen met een paar witte sneakers.

Wat doe je best om ze te onderhouden?

Er bestaan enkele basistips voor het onderhoud van je witte sneakers zodat ze zo lang mogelijk meegaan. Witte sneakers zien er niet alleen goed uit zolang ze wit en glanzend zijn. Soms is een versleten look ook best wel modieus en zorgt het voor een geweldige grunge outfit. Als je echter de voorkeur geeft aan een superglanzende look, zorg er dan voor dat je ze regelmatig schoonmaakt. Om ze schoon te maken, spoel je je schoenen eerst uit. Meng vervolgens 1 tot 1,5 delen zuiveringszout en afwasmiddel en schrob met een oude tandenborstel. Laat het dan een tijdje zitten. Spoel ze weer uit. Droog je schoenen tot slot met babypoeder. Je zal zien, de resultaten zijn magisch!

Maak je look helemaal af met accessoires

De ideale toevoeging aan simpele witte sneakers? Een horloge! Ga voor een horloge dat het best past bij jouw dynamische levensstijl en ook mogelijkheden biedt. Een perfect voorbeeld van een veelzijdig horloge is een Michael Kors horloge. Zo passen hun horloges met gevlochten metalen banden of lederen banden geweldig bij een witte sneaker. Je combineert eenvoud met design. Daarnaast kan je met zo’n horloge perfect binnen enkele seconden van formele kleding overschakelen naar een casual outfit, of andersom. Meestal is het wijzigen van de bandjes al voldoende om het uurwerk een ander uiterlijk te geven, wat zorgt voor een krachtiger effect op jouw complete outfit. De horloges zijn verkrijgbaar in een breed scala van verschillende ontwerpstijlen, van casual tot zeer verfijnd. Kies dus een ontwerp dat het beste past bij de outfit die jij wil rocken!