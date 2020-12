Fashion gadgets 2021

Natuurlijk zijn gadgets super leuk en super handig, maar hoe leuk als het ook nog eens bijdraagt aan je fashion! Lees daarom hier de fashion gadgets van 2021, zodat jij helemaal up-to-date bent.

Smartwatch

Deze kennen we allemaal wel, maar ook in 2021 blijft dit een trend. Ideaal om een mini-variant van je telefoon altijd om je pols te hebben. Zo blijf je de hele dag op de hoogte van je berichten. Je kunt je foto’s bekijken of even checken of het nog gaat regenen vandaag. De grote merken hebben al een smartwatch op de markt gebracht, maar we zien ook dat steeds meer kleinere bedrijven met een smartwatch komen. De mogelijkheden zijn dus eindeloos en je kunt natuurlijk kijken hoe laat het is!

Telefoonhoesjes

Heb je recent een nieuwe telefoon gekregen? Dan wil je natuurlijk ook een leuk hoesje ervoor hebben. Tegenwoordig zijn er genoeg leuke hoesjes, maar het is natuurlijk erg fijn als je hoesje ook handig zo. Als je je telefoon intensief gebruikt en daardoor de batterij niet de hele dag meegaat, is het verstandig om een hoesje aan te schaffen met een ingebouwde powerbank. Op deze manier kun je je powerbank niet vergeten en gaat de telefoon de hele dag mee. Of ben jij altijd op zoek naar een spiegel om even te kijken hoe je make-up of haar zit? Dan is een telefoonhoesje met een spiegel ideaal voor jou. Hierdoor hoef je alleen maar je telefoon om te draaien en zie je er de hele dag super uit.

Massage gun

Last van je spieren? Dan is de massage gun de beste oplossing! Je spieren zullen sneller herstellen doordat de doorbloeding gestimuleerd wordt. Hierdoor heb je geen last meer van stijve spieren. Door de verschillende opzetstukken kun je het voor verschillende plekken en spieren gebruiken. Ideaal dus om lekker te kunnen ontspannen. Zo kun je normaal een trap oplopen na je leg-day.

Draadloos springtouw

Heb je goede voornemens? En je wil graag fit en gezond leven? Sporten hoort daar natuurlijk bij, denk aan springtouwen. Dit is een van de beste manieren om zo snel mogelijk vet te verbranden. Maar hoe irritant is het dat je de hele tijd opnieuw moet beginnen omdat je blijft haken achter het touw of dat je de tel weer kwijt bent? Met een draadloos springtouw met teller heb je daar geen last meer van. Daarnaast hoef je je ook geen zorgen meer te maken dat je van alles raakt of van tafel afgooit met je touw. Je kunt gewoon lekker doorspringen en elke sprong wordt voor jou geteld. Bij sommige draadloze springtouwen kun je zelfs zien hoeveel calorieën je hebt verbrandt. Wil je toch liever wel een touw? Dan kun je er ook voor kiezen om een touw aan de handvatten te bevestigen.

Verder zijn er natuurlijk nog veel meer fashion gadgets, denk aan een spiegel in de vorm van een mini macbook voor in je tas. Of een wijnglas waar je gewoon de hele fles in kan leegschenken. Kortom, er komen weer genoeg leuke fashion gadgets aan in 2021!