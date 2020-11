Hoe vaak moet jouw vriend een foto maken van je nieuwe outfit voor op Instagram? Mag hij bij elke maaltijd zijn eten niet aanraken totdat jij het juiste plaatje hebt? Fungeert je wederhelft regelmatig als jouw levende selfie stick? Deze mannen hebben het niet makkelijk en daarom is er nu de hulpgroep Instagram husbands in het leven geroepen. In de onderstaande video wordt het allemaal uitgelegd.