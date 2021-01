Is de vibrator inmiddels een huishoudelijk artikel?

Een vibrator is enorm populair, onder verschillende leeftijden. Vandaar dat het ook in vele huizen te vinden is, maar kunnen we daarom stellen dat de vibrator inmiddels een huishoudelijk artikel is? Vroeger was het hebben van een vibrator misschien een taboe, maar dat is inmiddels wel verleden tijd.

Een taboe?

Vooral vroeger was het spreken over seks überhaupt een taboe, maar ook het spreken over mastrubatie en vibrators. Dit kan bijvoorbeeld komen door je opvoeding. Veel mensen worden opgevoed in een huis waar er niet over seks wordt gepraat. Ook veel docenten en huisartsen vinden dat er niet genoeg over gesproken wordt op school. Hierdoor kan het idee al ontstaan dat het niet ‘normaal’ is om over seks te praten, omdat het simpelweg nergens wordt gedaan. Dit kan dan ook de reden zijn dat je het tijdens een borrel met vrienden doorgaans niet hebt over vibrators. De laatste jaren is dit steeds meer aan het verdwijnen en wordt seks en alles wat daarbij komt kijken steeds meer bespreekbaar. Hierdoor is het juist goed om het erover te hebben.

Waarom een vibrator?

Tegenwoordig is het hebben van een vibrator dan ook zeker niet raar en iedereen heeft haar eigen reden om een vibrator aan te schaffen. Je kunt een vibrator samen gebruiken, bijvoorbeeld met je partner. Of kies je er juist voor om het alleen te gebruiken? Dan is er nog de keuze of je het voor uitwendig, inwendig of juist allebei wilt gebruiken. Dan zijn er nog enorm veel verschillende maten beschikbaar, maar ook materialen. Let hierbij wel op dat je geen vibrator koopt van een doorzichtig fluoriserend materiaal. Hierin kunnen giftige stoffen zitten. Met een siliconen vibrator zit je altijd goed. Bovendien kun je natuurlijk ook kijken naar de verschillende standen wat betreft kracht. Bedenk hierbij goed wat je prettig vind. Lees je goed in of laat je goed adviseren. Wil je een krachtige vibrator? Kies dan bijvoorbeeld voor een tarzan vibrator. Overigens hebben de luxere vibrators vaak meerdere standen, waardoor je kunt uitproberen wat jij het fijnst vind.

Overige vibrators

Zoals gezegd zijn er tegenwoordig heel veel verschillende vibrators beschikbaar. Zo zijn er zelfs hele kleine vibrators voor om je vinger, een zogenoemde vingervibrator. Dit is goede vibrator om mee te beginnen en samen te gebruiken. Doordat ze zo klein zijn, zit er een kleine motor in en zullen de trillingen dan ook niet erg krachtig zijn. Verder zijn er ook vibrators met een afstandsbediening te koop. Dit is perfect om samen met je partner uit te proberen. Door middel van de afstandsbediening kunnen de kracht van de trillingen bepaald worden. Voor alle vibrators geldt dat de kwaliteit afhangt van de vibraties. Kwalitatief goede vibrators hebben consistente trillingen. Slechte vibrators kunnen op den duur zelfs zorgen voor pijn tijdens het gebruik van de vibrator.

Kortom, een vibrator kopen is zeker geen taboe meer, zoals dat vroeger wel was. Een vibrator is in vele nachtkastjes te vinden en we kunnen misschien ook wel stellen dat de vibrator inmiddels een huishoudelijk artikel is geworden. Er zijn vibrators in alle soorten en maten, waardoor er altijd wel een vibrator is die voldoet aan jouw wensen.