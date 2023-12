Je telefoon gebruiken voor in de auto? Zo doe je dat veilig!

Ben je voor je werk wekelijks – of misschien wel dagelijks – te vinden op de weg? Trek je er in het weekend graag op uit met vrienden? Of staat een standaard bezoekje aan de familie op de planning? Op het moment dat je in de auto stapt, heb je je telefoon maar al te graag binnen handbereik. Maar het gebruik van de telefoon op de verkeerde manier kan leiden tot torenhoge boetes. En dit voorkom je natuurlijk het liefste. Met de juiste investeringen in de auto is dat gelukkig al mogelijk. We geven je in dit blog een paar erg praktische tips waar je direct mee aan de slag kunt gaan.

Zorg altijd voor een telefoon met een volle batterij en leg een kabeltje klaar in de auto

Op het moment dat je vertrekt van huis, is het altijd fijn dat je telefoon voor de volle 100% opgeladen is. Zo weet je altijd zeker dat je er zo lang mogelijk gebruik van kunt maken. En merk je dat de batterij na een dag bellen of appen sneller leeg aan het lopen is? Dan is het de hoogste tijd om een kabeltje erbij te pakken, zoals de zeer gewilde USB – C kabels. Door deze te koppelen aan je auto, kan je telefoon weer fijn op worden geladen. En zo kom je nooit voor onaangename verrassingen te staan en kun je je telefoon gewoon blijven gebruiken.

Veilig je telefoon bedienen door middel van een autohouder

Je weet waarschijnlijk maar al te goed dat je niet mag bellen of appen in de auto. Want niet alleen riskeer je dan een erg hoge boete – je kan ook nog eens voor gevaarlijke situaties in het verkeer zorgen. En dat voorkom je natuurlijk het liefste. Je telefoon kun je veilig blijven gebruiken door een MagSafe autohouder te installeren in de auto. Je hebt daardoor nog steeds goed zicht op het scherm van je telefoon en kunt daardoor makkelijker telefoontjes opnemen en letten op de navigatie.

Reageer enkel op je berichtjes op het moment dat je stil langs de weg staat

En moet je met spoed een bericht appen of gefocust bellen? Doe dit dan altijd langs de kant van de weg, bijvoorbeeld bij een benzinestation. Er zijn altijd meer dan genoeg parkeerplekken en je hebt meteen weer een fijne pauze om even naar het toilet te gaan of een kop koffie te halen.