Inmiddels is het alweer 2021 en dat betekent dat er natuurlijk ook weer nieuwe trends zijn. Vooral in de mode zullen er dit jaar een aantal opvallende trends verschijnen. Sommige in een ander jasje als vorig jaar, maar er zijn ook juist doorlopende trends. Ben je benieuwd naar de modetrends voor 2021? Lees dan snel verder.

Wijde pijpen en bralettes

Een trend die we vorig jaar ook al zagen, maar die je ook zeker dit jaar niet kunt missen zijn de wijde pijpen. Denk hierbij aan een leuke flared jeans of juist een luchtige broek met rechte pijpen. De skinny jeans zijn dit jaar dan ook verleden tijd en je kunt helemaal los gaan met wijde pijpen. Het is dit jaar dan ook helemaal in om daarboven een top te dragen, waarbij een randje van je buik te zien is, bijvoorbeeld een bralette. De bralette was dan ook bij meerdere celebrities en op de catwalk van grote merken te zien. Je kunt dit in allerlei verschillende kleuren en combinaties dragen.

Zwart en wit

De kleuren zwart en wit zijn dan ook een van de laatste trends. Niet alleen deze kleuren los van elkaar, maar juist gecombineerd is een van de trends van 2021. De kleuren zwart en wit kunnen in details voorkomen in je outfit, maar je kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld een jurk aan te doen met een zwart-wit-patroon. Als je kiest voor een subtiele zwart-wit ‘touch’ kun je bijvoorbeeld de mooiste dames sneakers aanschaffen in de kleuren zwart en wit.

Pailletten

Om weer wat meer vrolijkheid, feest en disco in je kleding te brengen in deze sombere tijd zijn pailetten perfect om te dragen. Kies voor een mooie pailletten jurk of juist een leuke top. Bovendien kan deze trend goed gecombineerd worden met voorgaande trends. Kies voor een mooie witte pailletten top met een zwarte flared. De glitter kun je natuurlijk ook subtieler toepassen in je outfit. Dit kun je doen door bijvoorbeeld een t-shirt met een tekst in glitters te dragen.

Maxi dresses

Mega lange jurken zijn het helemaal dit jaar. Mooie vloeiende maxi jurken is dus ook een must deze zomer. Het is een trend die vorig jaar ook al op de catwalk te zien was, maar ook dit jaar kondigden grote modemerken een maxidress in hun nieuwste collectie aan. Bovendien zit het ook nog eens erg comfortabel. Wanneer het wat kouder is kun je maxi dress erg goed combineren met een lange jas. Er is dan ook genoeg te vinden in een overzicht van lange jassen en ook hierin kun je weer voorgaande trends toepassen.