Ondergoed trends voor heren

Vroeger waren er vooral klassieke boxershort voor heren. Erg simpel en comfortabel. Tegenwoordig is er ook voor heren veel meer keus op het gebied van ondergoed, denk hierbij aan slips en ondergoed met een print. Natuurlijk is het belangrijk dat ondergoed comfortabel zit, maar je wilt ook dat het er leuk uitziet. Daarnaast verschillen de eigenschappen van het ondergoed. Dus wat zijn de trends op het gebied van heren ondergoed en wat past bij jou?

Boxershorts

De meest bekende en meest gedragen variant is de boxershort. Het is dan ook een erg comfortabele keuze en het ziet er verzorgd uit. Daarnaast bieden ze ook bescherming tegen schuren door de langere pijpen. Je kunt kiezen voor een klassieke variant in een effen kleur. Ga je dan voor zwart of toch rood? Je kunt ook meer uitpakken met bijvoorbeeld een zijden boxershort of een boxershort met een print. Een zijden boxershort is zacht en erg licht. Daarnaast is het anti allergisch en dus geschikt voor de gevoelige huid. Bovendien zijn er boxershorts in alle prints die je kan bedenken. Vooral geometrische patronen zie je vaak terugkomen, zoals de welbekende ruit. Het is net iets spannender dan een effen kleur, maar je kunt het zo gek maken als je zelf wilt. Dierenprints en tropische prints zijn dé trend van het moment, maar wil jij een roze boxershort met gele stippen? Ook dat kan!

Sportondergoed

Sportondergoed is erg belangrijk, want het is vervelend als je moet trainen in zweterig ondergoed. Gelukkig zijn hier al genoeg oplossingen voor, zo kun je dus kiezen voor een boxershort met mesh, maar ook voor ondergoed gemaakt van vochtafvoerende stoffen. Mesh ondergoed is (deels) transparant. Het is erg licht en ademend en daardoor erg geschikt als sportondergoed. Sommig ondergoed is zelfs gemaakt van thermisch mesh materiaal, wat ervoor zorgt dat je lichaam de warmte makkelijk af kan voeren. Ondergoed van een vochtafvoerende stof zorgt er daarnaast ook voor dat er geen vreemde geurtjes veroorzaakt worden. Bovendien heeft sportondergoed vaak strakke pijpen, waardoor je onderbroek niet omhoog kruipt als jij nog een keer die gewichten heft!

Wijde boxers

De naam lijkt op boxershorts, maar er zit wel degelijk verschil in. Terwijl een boxershort strak en aangesloten zit, zit een boxer een stuk losser. Hierdoor bieden ze minimale ondersteuning, maar vormen ze zich tegelijkertijd wel naar je lichaam en bieden ze bescherming. Boxers zijn erg populair, omdat ze zo goed onder je kleding zitten. Je voelt je onderbroek niet onder je broek zitten en kan je daardoor veel vrijer bewegen. Door de elastische band blijft de onderbroek wel goed op zijn plek zitten en zakt het niet af. Deze wijde variant van ondergoed wordt vaak gezien als ouderwets en niet hip. Dat idee is verleden tijd, tegenwoordig zijn er genoeg hippe merken die boxers verkopen leuke printjes en patronen. Dus je kunt ook kiezen voor een boxer met een zebraprint!

Kortom, er is genoeg aanbod in diverse soorten heren ondergoed. De keus is dus aan jou, ga je toch een klassiek heren boxershort kopen? Of kies je voor een gewaagde print óf juist een wijd model?