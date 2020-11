7 x onmisbare modetrends op de pisten

Ga je deze winter op wintersport? Dan zijn er 7 modetrends die je zeker niet mag missen! In dit artikel vind je 7 onmisbare modetrends voor op de pisten, zodat jij er voor, tijdens en na het skiën of snowboarden tiptop uitziet.

Hoodiebandana De hoodiebandana is een combinatie tussen een trui en een muts: ideaal dus vooral als je op wintersport gaat en je in koude gebieden begeeft. Het idee doet je misschien denken aan een trui met capuchon, maar de hoodiebandana is flexibeler en je kunt hem verder over je hoofd trekken om warm te blijven.

Extreem lange jassen Al tijdens de Milan Fashion Week was het duidelijk: lange jassen zijn helemaal in deze winter. Jassen, maar ook rokken en jassen kunnen deze winter niet lang genoeg zijn. Ze komen zeker tot over de knie, maar mogen zelfs ook tot de grond komen. En bovendien: lange jassen zijn niet alleen helemaal in deze winter, ze zijn ook nog eens heerlijk warm.

Skihelm Als je gaat skiën of snowboarden mag de skihelm zeker niet ontbreken. Een skihelm lijkt misschien niet hip, maar skihelmen zijn tegenwoordig verkrijgbaar in allerlei hippe kleuren en prints. Let bij het kopen van een skihelm zeker niet alleen op de hippe kleuren, want het belangrijkst blijft dat de helm goed past. Zorg daarnaast dat de helm niet te zwaar is en dat je blikveld links en rechts niet belemmerd wordt.

Halfzip anorak De halfzip anorak is een combinatie tussen een trui en een jas. De rits loopt tot ongeveer halverwege, zoals de naam als zegt, waardoor je de halfzip anorak over je hoofd aan moet trekken. Dat lijkt misschien niet direct handig, maar verder zit de halfzip anorak comfortabel als een trui, terwijl het de warmte geeft van een winterjas. Ideaal dus! Het is een trend voor zowel mannen als vrouwen en de half zip anorak zijn in allerlei kleuren te vinden.

Jacket streetstyle Leer is het nieuwe denim, want de jacket streetstyle is helemaal in. De biker jacket is al lang niet meer alleen voor bikers en rockers, maar voor iedereen. Je kunt deze combineren met jeans en hakken, maar ook bijvoorbeeld met een lange jurk of rok.

Flanel shirt Ook het flanellen shirt is helemaal in deze winter. Onder anderen Olivia Palermo, Joan Smalls en Pippa Middleton werden er al mee gespot. De flanellen shirts zijn lekker zacht voor in de winter en verkrijgbaar in uiteenlopende patronen. Ze zijn perfect te combineren met bijvoorbeeld een boyfriend jeans of een leuke rok.