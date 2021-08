Praktische outfits tijdens een fietstocht

Ga je heerlijk een dagje fietsen? Of een kortere fietstocht maken van een uur? Dan is het af en toe moeilijk om de juiste outfit uit te kiezen. Je bent je tenslotte aan het inspannen waardoor je je niet te warm wilt kleden. Aan de andere kant is het in Nederland niet altijd lekker weer en kan het nog wel eens regenen, hier wil je dan natuurlijk ook op voorbereid zijn. In dit artikel behandelen we een aantal praktische outfit tips voor tijdens een fietstocht. Ben je benieuwd? Lees dan snel verder!

Inspanning

Ten eerste is het belangrijk om te kijken naar de inspanning die je gaat leveren tijdens het fietsen. Ga je bijvoorbeeld een rustig rondje fietsen voor je ontspanning of ben je van plan ver te gaan fietsen en flink door te trappen? Het is dan ook belangrijk om hier rekening mee te houden bij het uitkiezen van je outfit. Trek bijvoorbeeld een korte broek aan als je veel inspanning gaat leveren en waarschijnlijk veel gaat zweten. Ga je rustig een rondje fietsen? Kies dan voor een lange broek, zodat je het onderweg niet koud krijgt. Denk hierbij ook aan de fiets tijdens het uitkiezen van je outfit. Heb je bijvoorbeeld elektrische fietsen, waarbij je trapondersteuning krijgt door middel van een elektromotor. Hierdoor lever je automatisch minder inspanning, waardoor je je warmer moet aankleden voor een fietsrit.

Kijk naar het weer

Ten tweede is het belangrijk om te kijken naar het weer. Dit klinkt misschien logisch, maar in Nederland kan het weer nog wel eens verschillen en binnen een korte tijd omslaan. Wanneer je een langere fietsrit gaat maken is het verstandig om hier voorbereid op te zijn. Is het bijvoorbeeld een warme dag maar is er ook kans op regen? Neem dan een dun jasje mee voor onderweg. Wanneer het erg koud weer is, is het natuurlijk belangrijk om je warm aan te kleden. Doe dan een lange broek en een dikke jas. Bovendien is het ook belangrijk om dat je voeten en handen goed warm te houden, aangezien dit snel afkoelt. Kies dus voor dikke handschoenen en sokken om jezelf tegen de kou te beschermen.

Kortom, bereid je goed voor op je fietsrit en denk goed na over je outfit. Er is namelijk niets zo vervelend als het erg warm of koud hebben tijdens het fietsen. Bedenk van tevoren goed hoeveel inspanning je gaat leveren tijdens het fietsen en bekijk de weersvoorspellingen.