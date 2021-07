Sta jij open voor bondage?

Voor de ene persoon klinkt het als hele opwindende muziek in de oren, terwijl de ander er echt helemaal niets in ziet, zeker niets seksueels. De meningen over bondage, over elkaar vastbinden tijdens de seks, verschillen nogal. Sta jij er, met de juiste partner, voor open? Of sla je liever even over?

Het hoeft niet meteen heel heftig…

Denk je bij bondage en BDSM meteen aan mensen die helemaal in het leer gestoken zijn, nogal dominant (of juist niet…) uit de hoek kunnen komen en al met al nogal kinky bezig zijn? Geen zorgen. Zo ver hoef je echt niet te gaan. Je kunt elkaar ook vastbinden zonder elkaar keihard te gaan domineren, of volledig in leer gekleed door het leven te gaan.

De meeste mensen die beginnen met een vorm van BDSM, doen dit vrij voorzichtig. Het kan al heel opwindend zijn om alleen de handen van de ander eens aan elkaar vast te binden, of aan het bed. Zo is deze fysiek behoorlijk aan jou overgeleverd, wat voor beide partners behoorlijk opwindend kan zijn. Daar hoeven helemaal geen leren riempjes of andere heftige attributen aan te pas te komen. Met een zijden sjaaltje kom je ook een heel eind, net als de vooral heel schattige handboeien met pluche. Zo ervaar je het gevoel van elkaar vastbinden, maar dan wel op een softe manier, die misschien wat beter bij je past dan het wat meer kinky werk.

Maar het mag natuurlijk wel!

Vind jij bovenstaande voorbeelden juist veel te soft, en gaat het je niet ver genoeg? Word jij juist opgewonden door het wat meer stevige werk, heb jij wel een voorkeur voor leer, voor riempjes en voor zweepjes? Wil je elkaar niet alleen met wat doeken zachtjes vastbinden, maar kies je voor echte dominantie en onderdanigheid? Dat kan natuurlijk ook, mits jullie er allebei volledig achterstaan. Doordat je je op deze manier volledig kwetsbaar opstelt, is dat laatste natuurlijk wel van extra groot belang. Onderdanig zijn omdat je het zelf wilt kan heerlijk zijn, maar je er niet comfortabel bij voelen is natuurlijk nooit de bedoeling. Bespreek dus duidelijk jullie grenzen voor jullie eraan beginnen, en overweeg ook om een codewoord af te spreken. Wanneer één van de partners dit uitspreekt is het ogenblikkelijk klaar met het heftige werk, en keren jullie terug in jullie normale omgangsvormen. Zeker als je nog niet zeker weet of je het volledig fijn gaat vinden is het goed om een dergelijke escape in te bouwen, zodat iets wat opwindend zou moeten zijn nooit traumatisch eindigt.