Trendy shutters: zelf meten of laten meten?

Shutters bieden een prachtige sfeer in huis. Bij de keuze voor schutters op maat laat het zien dat er is gekozen voor kwaliteit en een fraaie afwerking als het gaat om de raambekleding. Deze houten binnenluiken zijn toepasbaar voor vrijwel ieder raam, maar het is raadzaam te kiezen voor deskundig advies hoe de shutters het beste toe te passen en in te meten.

Shutters zijn niet allemaal hetzelfde. Net als bij andere raamdecoratie zijn ook shutters er in vele uitvoeringen. Voorzien van smalle en bredere lamellen is het makkelijk om zelf de lichtinval in een ruimte te regelen met shutters. Ook de houtsoort is bepalend voor de sfeer. Kies je voor gladder hout of juist hout waarin de nerf goed te zien is? Er zijn shutters van eikenhout en elmhout, lindehout ofwel Basswood of Manchurian Ashwood. Alle vier de houtsoorten hebben elk hun eigen kenmerken en uitstraling.

Shutters zijn in gigantisch veel kleuren verkrijgbaar

Ook de kleur is bepalend voor de sfeer. Er zijn niet alleen shutters in zwart of bruin of wit, maar in maar liefst bijna veertig standaardkleuren. Bovendien zijn ze ook nog eens in een andere kleur te spuiten als jouw favoriet niet binnen die standaardkleuren valt. Behalve de kleur van de shutters zijn ook de accessoires en de bediening in kleur aan te passen zoals de kleur van de scharnieren, zodat deze goed matchen met de kleur van de shutters.

De veelzijdigheid van shutters

Met shutters en met een duidelijke keuze voor de grootte van de lamellen en de kleur van de shutters creëer je direct een bepaalde sfeer in je huis. Kies je voor de beachy look met shutters in wit? Ga je voor een meer klassieke uitstraling door te kiezen voor bruine schutters of kies je shutters in zwart voor een industriële look? Of ga je voor een Bohemian inrichting waarbij shutters in alle mogelijke kleuren passend zijn? Dit geeft wel aan dat shutters niet louter een landelijk Amerikaanse stijl vertegenwoordigen zoals veel mensen wel denken. Shutters zijn enorm veelzijdig en heel functioneel. Niet voor niets kunnen ze zelfs de waarde van een woning vermeerderen, waardoor shutters regelmatig in een hypotheek mee te financieren zijn.

De werking van shutters

Nog even over de werking van shutters. De bediening van shutters kan namelijk op verschillende manieren. Je kunt de lamellen in de gewenste stand draaien met een tiltstok of door middel van een verborgen bediening. Hiermee bepaal je zelf de hoeveelheid licht die in een ruimte binnenvalt. Met een tiltstokbediening krijg je aan je lamellen een stokje om ze te kunnen bedienen. Met een verborgen bediening zijn de lamellen verbonden met een aluminiumlat aan de achterkant ervan. In dat geval kun je door het vastpakken van een lamel de lamellen bedienen.

Kies voor deskundigheid

Om al deze genoemde aspecten goed tot z’n recht te laten komen, is het verstandig om lamellen door experts in te laten meten en te laten monteren. Het is een sterk onderdeel van het huis en een lange termijn investering. In dat geval is het raadzaam daar geen enkele risico mee lopen. Natuurlijk is er zelf veel mogelijk, maar een deskundig advies is aan te raden.