Val je van CBD olie af?

Genoeg mensen willen er graag een kilootje af of willen graag gezonder leven. Dit kan natuurlijk door veel verschillende manieren, maar wat als het ook met gebruik van een olie gerealiseerd kan worden. Een gezond gewicht begint natuurlijk bij een gezonde levensstijl. CBD olie heeft een positieve werking op lichamelijke als mentale klachten. Maar hoe begin je met een gezonde levensstijl en helpt CBD olie ook bij afvallen?

Hoe en wanneer CBD olie?

Als je wilt afvallen is het verstandig om je eetgewoontes eens goed door te nemen. Wat eet je allemaal op een dag? Hoeveel? En krijg je wel genoeg voedingsstoffen binnen? Ontbijt bijvoorbeeld met yoghurt of kwark. Daarnaast kun je voor je ontbijt eerst wat CBD olie nemen zodat deze optimaal wordt opgenomen in je lichaam. Als je in de middag een tussendoortje neemt, kun je weer een druppel CBD olie nemen. Een gezond tussendoortje kan dan een cracker of rijstwafel zijn. Daarna neem je ook in de avond nog een dosering CBD olie. Hierdoor rust je goed voor het slapen en zul je een goede nachtrust hebben, ook dit bevordert het afvallen.

Je gebruikt CBD olie door te druppelen onder je tong. Vervolgens laat je dit minimaal 30 seconden onder je tong liggen, zodat je lichaam het optimaal kan opnemen. De dosering verschilt per persoon. Het is belangrijk om met een kleine dosering te beginnen en langzaam op te bouwen tot de perfecte hoeveelheid. De concentratie CBD in de olie is hierbij ook belangrijk. 5 procent wordt het meest gebruikt, maar 2,5 procent is aan te raden om mee te starten. Hierbij is het ook belangrijk om CBD olie even de tijd te geven om in te werken, je zult dus niet van de een op de andere dag een enorme verandering merken. Verhoog daarom je dosering ook niet te snel.

Maar wat doet CBD olie?

Als je wilt afvallen is het natuurlijk belangrijk om na te gaan wat je eet, maar ook hoeveel je eet. Je kunt namelijk teveel eten zonder dat je het doorhebt en daardoor aankomen. Een manier om dan af te vallen is minder eten en daarbij kan CBD olie je helpen. CBD zou namelijk de drang tot eten onderdrukken. Dit komt door de ghrelin receptor, die ervoor zorgt dat er eetlust wordt opgewekt, te onderdrukken. Door het gebruik van CBD olie zou dus je eetlust moeten afnemen, waardoor je minder zou eten en dus zou moeten afvallen. Dit gebeurt niet direct na een druppel CBD olie. De CBD olie heeft even tijd nodig om in te werken, maar na een paar weken zul je merken dat je minder drang hebt om telkens even iets te eten. Daarnaast heeft CBD olie nog veel meer positieve effecten, zowel lichamelijk als fysiek, dus er is zeker veel meer informatie over CBD olie.

Kortom, met het juiste gebruik van CBD olie kan het je zeker helpen bij het afvallen. Het zal ervoor zorgen dat je minder drang hebt om telkens wat te eten. Hierdoor zul je veel snack-momenten met suiker overslaan, waardoor je zult afvallen. Daarnaast is het wel belangrijk dat je gezond en gevarieerd eet en beweegt.