Wat worden de kledingtrends 2021?

Ondanks dat we in het begin van 2021 niet kunnen shoppen in fysieke winkels wordt er volop online geshopt. Niet alleen wij, maar ook de welbekende designers kijken ernaar uit dat de pandemie voorbij is. Dit is duidelijk te zien in de stijlen die zijn uitgebracht voor de lente/zomer van 2021. De huispakken kunnen dus de kast in, maar wat worden de kledingtrends van 2021?

Basics

Vooral basic items en basic kleuren worden weer helemaal hip in 2021. Er wordt teruggegaan naar de basis met aardetinten. Denk hierbij aan een witte blouse met een crème-kleurige broek. Dit kunnen nieuwe basics zijn, maar juist ook mooie vintage items.

Vintage en handgemaakt

Deze basic items kunnen nieuw zijn, maar ook juist vintage. Hierdoor wordt er persoonlijkheid en karakter aan een t-shirt of broek toegevoegd. Door deze vintage items te dragen wordt er nostalgie toegevoegd aan je kleding. Verder zijn handgemaakte items ook erg populair. Dit kunnen geheel handgemaakt items zijn, maar ook items met bijvoorbeeld een handgemaakt borduurwerk.

Futuristisch

Naast deze vintage items zijn futuristische items ook helemaal trending deze zomer. Dit kunnen bijvoorbeeld tops zijn met verschillende felle kleuren en bliksem, maar ook de vorm van kleding veranderd. Denk aan een cropped wit spijkerbloesje en een cat-eye zonnebril. Hierbij kunnen een mom-jeans met lakleren pumps gestyled worden.

Comfort

Nu de joggingbroeken de kast ingaan kun je natuurlijk nog wel comfortabele kleding dragen. Loungewear wordt in een ander jasje gegoten zodat je er gewoon mee de deur uit kunt. Denk hierbij aan een gewatteerde lange dikke jas, dit is natuurlijk wel in een hele chique variant. Verder hoeft comfortabele kleding niet alleen uit zachte donzige stoffen te bestaan. Dit kunnen natuurlijk ook wijde items zijn. Bijvoorbeeld de wide fit broek, deze broek loopt erg wijd uit en zit daardoor erg comfortabel. Daarnaast is ook de hoodie nog steeds helemaal in en dat zal ook zo blijven in 2021. Je kunt deze heerlijk thuis aandoen voor een avondje op de bank, maar je kunt het ook helemaal afmaken met een leuke broek en colbert, waardoor je er ook prima mee de deur uit kunt gaan.

Denim

Al een aantal keer zijn er denim items benoemd om te combineren met trends, maar denim zelf is in 2021 ook zeker een trend. Iedereen heeft wel een spijkerbroek of spijkerjasje in de kast liggen en dit is dan ook hét moment om het er weer uit te halen. Deze spijkerbroek heb je dan ook in alle varianten zodat er altijd wel een model is dat bij je past. Toch is dit seizoen een flared of wide fit spijkerbroek helemaal de trend. Dit zit bovendien ook erg comfortabel. Hier kun je kiezen voor een high rise, waardoor je er bijvoorbeeld een cropped hoodie op kunt dragen.

Kortom, er zijn dit jaar weer genoeg trends om helemaal mee uit te pakken, maar ook nog steeds genoeg comfortabele outfits om thuis ook fashionable eruit te zien.