Wat zijn de voordelen van een tankini?

Een tankini houdt het midden tussen een badpak en een bikini. Het heeft met de bikini gemeen dat het uit twee delen bestaat. Wat uiterlijk betreft, lijkt het, dankzij het lange bovenstuk, echter meer op een badpak. Wat zijn de voordelen van deze in de jaren 90 ontwikkelde zwemkleding?

Van bedekt naar onbedekt en weer terug

Het eerste badpak dat in 1906 werd ontworpen, had nog pijpen die net boven de knie eindigden. Vrouwen moesten hun lichaam zoveel mogelijk bedekken. Hoewel de pijpen verdwenen en het zwemkostuum steeds minder ging bedekken, was het de bikini die voor een ware revolutie zorgde. De eerste bikini werd in 1946 gelanceerd. Dat was niet direct een succes, want je navel laten zien, was ongepast. Dankzij de Franse filmster Brigitte Bardot, die begin jaren 50 al werd gespot in een bikini, won de tweedelige badkleding aan populariteit. Er volgden zo’n 30 jaar waarin het trendy was om steeds minder van het lichaam te bedekken. Daar kwam in de jaren 90 verandering in. De behoefte om het lichaam meer te bedekken, nam weer toe. Zo ontstond de tankini, ontworpen door Anne Cole.

De voordelen van een tankini

De afgelopen decennia is het steeds duidelijker geworden dat het ongezond is om je lichaam teveel bloot te stellen aan de zon. Een tankini biedt wat dat betreft een belangrijk voordeel ten opzichte van een bikini. Dankzij het lange bovenstuk, dat vaak tot aan het broekje doorloopt, is het lichaam beter beschermd tegen de zonnestralen. Een ander voordeel van een tankini is dat je jezelf minder bloot hoeft te geven en bijvoorbeeld makkelijk een vetrolletje kan verbergen onder de top. Omdat deze top een los onderdeel is, kun je het ook makkelijk combineren met een ander bikinibroekje. In vergelijking met een badpak heeft de tankini ook praktische voordelen. Bijvoorbeeld bij de gang naar het toilet of als je je snel wilt omkleden.

Uitgebreid aanbod badkleding

Naast het badpak en de bikini is ook de tankini inmiddels niet meer weg te denken. Deze tweedelige zwemkleding biedt een elegant alternatief aan vrouwen die zich minder op hun gemak voelen in een bikini, maar ook een badpak onpraktisch vinden. Er is vandaag de dag een uitgebreid aanbod van een- en tweedelige badkleding. Hierdoor is het voor iedere vrouw mogelijk om de badkleding te kiezen die het beste bij haar past.