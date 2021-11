Zo maak je je klaar voor oud en nieuw

Oud en nieuw komt steeds dichterbij en dit jaar is het natuurlijk extra bijzonder. Oud en nieuw is altijd al een groot feest, maar dit jaar kunnen we het eindelijk ook weer goed vieren. Hierdoor wil je natuurlijk helemaal uitpakken met je outfit, maar ook je haar en make-up zijn erg belangrijk. Weet je nog niet zo goed hoe je je klaar gaat maken voor oud en nieuw en ervoor gaat zorg dat je er tip top uitziet? Lees dan snel verder, want in dit artikel geven we een aantal leuke en handige tips.

Een heerlijke geur

Een geur is natuurlijk elke dag erg belangrijk, maar met oud en nieuw al helemaal. Je wilt de hele avond lekker blijven ruiken, ondanks dat je de hele avond aan het dansen bent. Dit is dan ook een goed moment om een nieuwe geur aan te schaffen. Gelukkig zijn er genoeg damesgeuren bij Douglas waar je je favoriete geur kunt vinden, maar ook genoeg nieuwe geuren kunt uitproberen. Natuurlijk kun je je geur ook vragen voor de feestdagen, zodat je helemaal klaar bent voor oud en nieuw. Dit is dan tegelijkertijd ook een perfect cadeau om te geven tijdens de feestdagen. Wanneer je jouw perfecte geur dan eindelijk draag zal iedereen denken ‘oh dat is een lekkere geur’ en dat wil je natuurlijk!

Een verbluffende make-up look

Als het om oud en nieuw gaat, mag je natuurlijk helemaal uitpakken en niets is te gek. Ga dan ook vooral in de weer met glitter oogschaduw en een mooie lipstick. Hierbij is het wel belangrijk dat je de nadruk legt op één van beide, anders kan het te heftig worden. Pak vooral helemaal uit met oogschaduw en maak een mooie look, maar houd er dan wel rekening mee dat je je lippen dan wat rustiger houdt. Ben je juist meer een fan van een mooi lipproduct? Dan kun je natuurlijk uitpakken met bijvoorbeeld een felle rode lip combinatie. Door het accent te leggen op je ogen óf je lippen, valt het ook meer op en zullen je ogen of lippen echt eruit springen. Verder kun je natuurlijk ook met bronzer en blush uitpakken om zo je look helemaal af te maken.

Kortom, pak met oud en nieuw vooral lekker uit. Dit is de avond dat niets te gek is en alles mag. Bovendien is het ook leuk om je make-up, haar en misschien wel geur aan te passen aan je outfit, zodat alles helemaal klopt en bij elkaar past.