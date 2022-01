De impact van een gezond zelfbeeld voor de mode industrie

In de mode industrie is hoe je eruit ziet, daarmee je lichaam, natuurlijk erg belangrijk. Je leefstijl die hierbij hoort, heeft natuurlijk invloed op hoe je eruitziet. Hiermee heeft een gezond zelfbeeld ook impact op de mode industrie. Wat we zien als een gezond zelfbeeld zien we dan ook vaak terug op de catwalk en bijvoorbeeld op social media van modemerken.

Een gezond eetpatroon

Wat je eet heeft natuurlijk invloed op je leefstijl en daarmee hoe je er uiteindelijk uitziet. Hierbij is het belangrijk dat je gezonde en gebalanceerde voeding nuttigd. Verder is het natuurlijk het beeld wat we terugzien in de mode industrie dat je daarbij niet drinkt, rookt of bijvoorbeeld drugs gebruikt. Dit heeft immers invloed op je gezondheid en uiterlijk. Wanneer dit wel het geval is, kun je dan ook naar een afkickkliniek gaan om af te kicken van je verslaving. Dit geldt ook voor een ongezond eetpatroon, of zelfs een eetstoornis. Wanneer je lijdt aan een eetstoornis is het dan ook aan te raden om contact op te nemen met een eetstoornis kliniek om een gezonde levensstijl aan te meten. Een gezond zelfbeeld is dan ook vaak terug te zien in de mode industrie, waar een gezond eetpatroon natuurlijk niet aan mag ontbreken.

Een gezond zelfbeeld

Het zelfbeeld wat je hierbij hebt is erg belangrijk. Dit is immers hoe jij jezelf ziet en dit kan dan ook beïnvloed worden door de huidige mode industrie. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je veelal erg slanke dames op de catwalk ziet lopen. Hierdoor kun je jezelf erg dik vinden en onzeker voelen. Sommige, voornamelijk jonge, meiden willen hier dan ook direct wat aan doen, wat vervolgens kan leiden tot een eetstoornis. Hoe mode industrie zich uit op social media kan hier natuurlijk ook een rol in spelen. Iedereen, maar ook hier voornamelijk de jonge generatie, brengt veel tijd door op social media. Wanneer je hier enkel erg slanke dames op voorbij ziet komen, kan dit ook leiden tot een slecht zelfbeeld waarbij je denkt dat je erg dik bent. Dit hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn, maar dit kan wel het beeld zijn dat je van jezelf hebt. Dit kan dan veranderen in een eetstoornis. Wanneer dit het geval is, is het belangrijk om hier hulp bij te zoeken en te aanvaarden. Je komt immers moeilijk van een eetstoornis af waardoor het fijn is om mensen om je heen te hebben die er verstand van hebben en gespecialiseerd zijn in eetstoornissen.