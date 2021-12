De leukste opleidingen in de modebranche

Wil jij graag studeren in de modebranche? Er zijn diverse opleidingen binnen de modebranche te vinden, maar wat zijn de leukste mode opleidingen? Wij zochten het uit en hebben onze favorieten voor je op een rijtje gezet. Wil je graag een studie vanuit huis en deels klassikaal volgen? Dan kun je het beste deze pagina eens bekijken. Lees snel verder en kies jouw ideale studie in de modebranche uit.



Commerciële economie

Met de opleiding commerciële economie zal je je ontwikkelen tot een professional die elk merk en product op de markt kan zetten en verkopen. Hierbij koppel je telkens weer de praktijk aan de theorie. Zie jij het wel zitten om voor grote modemerken te werken en zoek je een opleiding die je veel carrièrekansen in de modewereld biedt? Dan is de opleiding commerciële economie zeker geschikt voor jou. Alle kennis die je hierbij opdoet, zal je direct kunnen toepassen in de praktijk. Wil je liever lesgeven in dit mooie vak, dan kun je het beste eens de vacatures bij NCOI bekijken.

Opleiding Fashion

Kies je voor de vierjarige HBO opleiding Fashion, dan studeer je voor een carrière in de mode- en kledingbranche en alles daaromheen. Je zal tijdens deze opleiding alle facetten van de fashionbranche leren. Dit is dan ook een allround studie. Na het afronden van de Bachelor Fashion, kun je bij verschillende organisaties aan de slag. Denk bijvoorbeeld aan productiebedrijven, adviesbureaus, groothandelsbedrijven en inkoopcombinaties. Zie jij dit wel zitten? Dan is de opleiding Fashion een echte aanrader.



Allround styling

Wanneer je de bachelorstudie Allround Styling volgt, zal je alles leren op het gebied van styling. Je zal kennis opdoen over de diverse aspecten van het vakgebied en leert ook vaardigheden aan zoals bedrijfsvoering en presenteren. In de latere jaren van deze opleiding zal je je specialiseren in een bepaalde sector van styling naar keuze. Zie jij het wel zitten om met styling bezig te zijn? Bekijk dan eens de mogelijkheden die deze opleiding te bieden heeft.



Bachelor Design of Fashion Design

Wil jij graag aan de slag met het zelf maken van de mooiste kleding? Volg dan de Bachelor Design of Fashion Design. Je leert hierbij niet alleen alles over mode, materialen en hoe je ontwerpen maakt, maar ook hoe je een product perfect in de markt kunt zetten. Zo zal je labels, werktekeningen en presentatieboeken gaan maken voor de mode industrie en leer je op artistieke wijze te experimenteren met designs. Welke opleiding in de modebranche spreekt jou het meest aan?