Hoe kies je een parfum die bij je past?

Het dragen van een parfum is erg persoonlijk. Een bepaalde geur kan zelfs een aantrekkend

of afstotend effect hebben. Over het algemeen past een geur bij je persoonlijkheid, maar

hoe bepaal je welke parfum dit is? Door de ruime keuze in het aanbod van parfum kopen is

de perfecte parfum niet altijd makkelijk te vinden. Daarom geven we je in dit artikel een

aantal handige tips zodat je makkelijker jouw perfecte geur kunt vinden. Lees dus snel

verder!

Probeer de parfum op je huid

Ten eerste is het belangrijk om de parfum op je huid te proberen. Iedere parfum ruikt

namelijk weer anders bij ieder persoon. Dit is natuurlijk het leuke van het dragen van een

parfum, want bij niemand zal de geur exact hetzelfde ruiken als bij jou. Dit komt namelijk

door de verschillende Ph-waarde in de huid. Zo heb je misschien al wel eens gehad dat je bij

iemand een lekkere geur rook, maar wanneer je deze geur zelf opdeed deze totaal niet

hetzelfde rook of dat je het zelfs vies vond ruiken. Daarnaast is het ook goed om de parfum

op de huid te proberen om een eventuele allergische reactie uit te sluiten. Soms kan het zijn

dat een bepaald ingrediënt in de parfum niet geschikt is voor jouw huid en je irritatie in de

vorm van jeuk of uitslag kunt ervaren. Meestal wordt de geur is aangeboden op een

papieren staafje, maar daarnaast is het dus ook goed om de geur op de huid uit te proberen.

De intensiteit van de parfum

Daarnaast is de intensiteit van de parfum erg belangrijk. De intensiteit geeft aan hoe krachtig

de parfum is. Het is niet zo dat intensere geuren beter zijn. Sommige mensen vinden het

juist fijn om te kiezen voor een luchtige en frisse geur voor alledaags gebruik in plaats van

een zware en intense geur. Dit is simpelweg een kwestie van smaak. Je kunt er ook voor

kiezen om een luchtige geur voor alledaags gebruik aan te schaffen, maar wanneer je een

speciale gelegenheid hebt, kan het natuurlijk voorkomen dat je liever een intense geur

draagt. Een intense geur blijft over het algemeen wel langer ruikbaar en is hierdoor vaak wat

prijziger dan een lichte geur, zoals een eau de toilette.

Kortom, wanneer je een nieuwe parfum wilt kopen is het belangrijk om deze geur op de huid

te proberen. Verder is het goed om na te denken over de intensiteit van de geur. Ga jij liever

voor een intense geur of juist voor een lichte variant?