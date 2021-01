Jouw hond ook fashionable kleden doe je zo

Natuurlijk is fashion erg belangrijk, maar dit geldt niet alleen voor jou, maar ook voor je hond. Tegenwoordig zijn er genoeg kleren voor honden te vinden in allerlei winkels en webshops, denk aan jasjes, truien of zelfs jurkjes. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is te koop, zoals sokken, bandanas of gewoon een hele fashionable halsband.

Halsband

Er zijn genoeg halsbanden op de markt, maar je wilt dan natuurlijk ook dat je hond helemaal in stijl is. Zo kun je kiezen voor een leren basic halsband. Deze zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar en zijn altijd stijlvol. Als je opzoek bent naar een goedkopere basic, kun je ook kiezen voor een nylon halsband in een basic kleur. Je kunt natuurlijk ook voor een fel kleurtje kiezen, zoals rood of fluoriserend geel, zodat je hond goed opvalt tijdens de laatste wandeling van de dag. Als je iets bijzonders wilt kun je kiezen voor een halsband met een extra detail. Bijvoorbeeld een halsband met een rode zakdoek eraan of juist met steentjes. Verder zijn er nog veel meer keuzes natuurlijk, denk bijvoorbeeld aan het merk ‘Dog With A Mission’. Dit zijn kleurrijke en originele halsbanden gemaakt van leer met ieder zijn unieke details.

Hondenspeelgoed

Natuurlijk is het ook leuk als het speelgoed van je hond helemaal in stijl is en past bij jouw outfit of juist de outfit van je hond. Hierbij is het bijvoorbeeld leuk om het speelgoed van je hond in dezelfde kleur te kopen als jouw trui. Maar je kunt ook kiezen voor een opvallend printje waar kleuren in voorkomen die passen bij je stijl. Kies je bijvoorbeeld voor een hondenspeelgoed in panterprint? Dan kun je dit goed combineren met bruine of beige kleuren of natuurlijk iets anders in een panterprint. Neutrale kleuren zijn natuurlijk altijd goed en passen dan ook bij alles. Natuurlijk is het soort speeltje natuurlijk ook heel belangrijk, dus laat je niet teveel leiden door de kleuren.

Matching outfits

Zoals gezegd zijn er enorm veel outfits te vinden voor je hond, denk hierbij aan truien, jasjes en jurkjes. Zelfs voor elke gelegenheid, zoals een bruiloft, maar ook carnaval. Hierdoor is er altijd wel een passende outfit voor jouw hond te vinden. Regent het? Kies dan voor een regenjas. Of weet je niet goed of je hond het te warm of te koud heeft? Dan kun je kiezen voor een dun jasje of bijvoorbeeld een bodywarmer. De mogelijkheden zijn eindeloos. Natuurlijk is het ook leuk als je kan matchen met je trouwe viervoeter. Er zijn daarom genoeg matching outfits te vinden zoals onesies of jurkjes, maar ook badjassen.

Kortom, er hoeft geen moment meer te zijn dat jij en je hond niet in stijl de deur uit gaan. Voor iedere situatie is er wel een passende outfit en je kunt het zo gek maken als je zelf wilt. Voer jij het helemaal door tot in de details van de hondenriem en de hondenspeeltjes? Of kies je juist voor een matchend onesie voor thuis op de bank?