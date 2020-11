Samira Rafaëla een modemerk met een missie

Samira Rafaela is de vouw achter het merk Samira Rafaëla. Samen met talentvolle jongeren in Afrika ontwikkelde ze de collectie From Africa om zo te laten dat Afrikaanse jongeren heel veel te bieden hebben en om een brug slaan tussen Europa en Afrika.

Rafaela, die zelf roots in Afrika heeft, heeft tijdens haar reizen door het continent gezien waar jongeren met weinig middelen toe in staat zijn. From Africa draait om kwaliteit met een verhaal. De collectie laat zien dat iedereen de kleuren en patronen van Afrika kan dragen. “Ik wil de vrouwen in Europa de pracht en kracht van Afrikaanse stoffen laten dragen. In Europa en Nederland weten nog veel te weinig mensen hoe rijk en veelzijdig de Afrikaanse modecultuur is. Ik wil de twee werelden met elkaar verbinden en de jongeren en hun talent aan een breed publiek laten zien”, laat Samira weten.