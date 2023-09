Stijlvolle oplossingen: slimme manieren om je kleding op te bergen

Soms lijkt het opbergen van kleding in huis een flinke opgave. Misschien weet je niet zo goed waar je je collecties kwijt kunt. Of het op orde houden van je kledingkast is niet altijd even vanzelfsprekend. Het is dan de hoogste tijd om op zoek te gaan naar stijlvolle oplossingen en slimme manieren om je kleding op te bergen. Benieuwd geraakt? In dit blog geven we je een paar erg praktische tips die je meteen bij jou in huis kunt toepassen. Laat het upgraden van je kledingruimte, bijvoorbeeld met de beste schoenenrekken, dus maar snel beginnen.

Inventariseer als eerste goed wat voor kleding je nog echt nodig hebt

Voordat je de kledingruimte bij jou in huis een upgrade gaat geven, is het een goed idee om een keer kritisch naar je huidige collectie te kijken. Wat voor items heb je op dit moment eigenlijk echt nodig? Probeer afscheid te nemen van erg trendgevoelige items en investeer in plaats daarvan in tijdloze basics. Met slechts een paar items in de kast kun je namelijk al een heuse complete collectie samen gaan stellen. En dat scheelt weer behoorlijk wat ruimte in huis, bijvoorbeeld na het kiezen van een van de top 10 wandrekken.

Ga slim om met de ruimte in huis en investeer in lekker veel opbergruimte

Laten we eerlijk zijn. Het hebben van opbergruimte voor je kleding kun je eigenlijk nooit genoeg hebben. Daarom is het investeren in lekker veel opbergruimte altijd een erg goed idee. Zo heb je ineens meer plek voor je handdoeken, ondergoed, schoenen of accessoires. Spullen blijven beter uit het zicht en je raakt het ook minder snel kwijt. Dat zorgt meteen weer voor veel meer rust bij jou in huis.

Ga ieder seizoen van het jaar grondig door je kledingcollectie

Is eenmaal de kleding netjes opgeborgen en ben je voor de volle 100% tevreden met het eindresultaat? Probeer dan om tijdens ieder seizoen nogmaals een keer door je collectie te gaan. Misschien merk je dat sommige items eigenlijk niet meer gedragen worden en daardoor beter weg kunnen worden gegeven of door kunnen worden verkocht. Zo weet je altijd zeker dat je collectie netjes en in orde blijft en dat er dus niet zo snel een rommeltje ontstaat.