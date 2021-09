Trendy zwemkleding voor een mooie nazomerse dag

Een midweek of weekend naar een vakantiepark of een dagje naar het strand? Het kan nog prima op een mooie nazomerse dag. Dan wil je natuurlijk als modebewuste vrouw goed voor de dag komen. Zolang de temperaturen het toelaten, kan de bikini nog gewoon regelmatig uit de kast gehaald worden. Dit seizoen zijn ze er werkelijk in alle kleuren van de regenboog. Met name de felle kleuren voeren de boventoon.

Rood springt eruit

Zoals gezegd een kleurig geheel. Als we dan toch een kleur moeten noemen, dan zou het rood zijn. Van de felle kleuren is dit momenteel toch wel de meest populaire kleur in zwemkleding. Prachtige rode bikini’s die soms zelfs van goudkleurige details zijn voorzien, geven je een stijlvolle uitstraling. Zeker wanneer de stof ook nog eens een zijdeachtige glans heeft, tover je jezelf hiermee om tot een water schoonheidskoningin aan de waterkant. Zo wil je gewoon gezien worden!

Het voordeel van de beugelbikini

Ook dit jaar is de beugelbikini onverminderd prominent in het modebeeld aanwezig. Vrouwen met een maatje meer kiezen vaak voor dit type bikini vanwege de extra ondersteuning die het decolleté erdoor krijgt. Ben je juist niet zo rijkelijk bedeeld door de natuur, dan zijn bikini’s met beugel juist fijn omdat je borsten er groter in lijken. Dat komt omdat de beugel in het topje ervoor zorgt dat de borsten licht omhoog en iets uit elkaar gedrukt worden.

Effen of met print

Jij bepaalt zelf hoe je jezelf wilt presenteren. Ga je voor een bikini die gemaakt is van een effen stof, maar wel met geraffineerde details die zorgen voor net dat beetje meer klasse? Of hou je meer van een uitbundige print, zoals vrolijke bloemen of zelfs palmbomen? Er is zoveel keus, dat je altijd kunt zijn wie je wilt zijn. Stuk voor stuk elegant van vorm, zodat jij jezelf trots kunt presenteren bij elke gelegenheid en zelfverzekerd het leven kunt vieren!