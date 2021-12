Waarom is het belangrijk om een skibril te dragen tijdens de wintersport?

Ga je op wintersport? Dan heb je vast al een skibril in je tas of koffer zitten. Als dit niet zo is, is het zeker aan te raden om wel een skibril aan te schaffen. Dit zal je vast al wel eens vaker zijn gezegd, maar dan blijft het nog onduidelijk waarom dit nu zo belangrijk is. Daarom zullen we je in dit artikel antwoord geven op de vraag waarom het zo belangrijk is om een skibril te dragen tijdens de wintersport. Ben je benieuwd? Lees dan snel verder.

Bescherming van je ogen

Ten eerste biedt een skibril bescherming van je ogen. Zoals je misschien al wel eens hebt gehoord heeft de zon schadelijke uv-straling. Dit is niet goed voor je ogen als je continu in de zon kijkt. Je hoopt natuurlijk op zonnige dagen op de piste, maar dit resulteert er wel in dat je veelal in de zon zal kijken. Een skibril zal je ogen beschermen tegen de schadelijke uv-straling van de zon. Hierdoor voorkom je oogirritaties, zoals tranende en prikkende ogen. Als je hier voorgaande jaren last van had is het dus zeker aan te raden om dit jaar een skibril te dragen tijdens het skiën of snowboarden.

Voorkomen van sneeuwblindheid

Naast dat een skibril je ogen beschermt, voorkomt het ook sneeuwblindheid. Sneeuwblindheid komt voor als de felle witte sneeuw de zonnestralen weerkaatsen waardoor deze in jouw ogen schijnen. Ook hierdoor zul je last krijgen van de zon en zal op den duur sneeuwblindheid kunnen ontstaan. Dit is een vorm van een hoornvliesontsteking en dit wil je natuurlijk voorkomen. Hierdoor is het belangrijk om een goede skibril van kwaliteit aan te schaffen voor op de piste. Daarnaast is het ook belangrijk om een gewone zonnebril te dragen als je van de piste af bent om je ogen te beschermen en sneeuwblindheid te voorkomen.

Kortom, een skibril is erg belangrijk wanneer je op wintersport gaat. Ten eerste beschermt het je ogen tegen de schadelijk UV-straling en daarnaast kan het ook nog eens sneeuwblindheid voorkomen. Je wilt hierdoor je wintersport natuurlijk niet laten verpesten. Gelukkig hebben ze bij Sinner een uitgebreid assortiment aan skibrillen, waardoor er altijd wel een skibril te vinden is dit bij jou en de rest van je ski- of snowboard outfit past. Zo kun je kiezen voor een skibril met een zwarte band en juist oranje of paarse glazen. Verder kun je bij Sinner nog veel meer artikelen vinden om jou helemaal voor te bereiden op je wintersportvakantie.